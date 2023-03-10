20 школьников Мурманской области изучили «Тайны русского языка и современные лингвистические исследования»

Профильная смена прошла в Центре выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи «Полярная звезда». Её участниками стали ребята из Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск и Кольского района. Педагогом-наставником смены стала кандидат филологических наук, доцент Любовь Ротаряну.

В рамках профильной смены мастер-классы для детей провели кандидат филологических наук, доцент кафедры образовательных технологий в филологии Российского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, преподаватель образовательного центра «Сириус» Марина Бабурина и Татьяна Рычкова, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета.

На протяжении недели ребята знакомились с русским языком как объектом лингвистического исследования, историей лингвистики и современным языкознанием, семантикой, постигали секреты грамотной речи.

На практической части ребята выполняли различные задания, практические и лабораторные работы, решали лингвистические задачи, редактировали и анализировали тексты.

Помимо образовательной программы дети посетили лекции, мастер-классы, выставки на базе Детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой, центра современного искусства и центра образования «Лапландия».

«Познавательно было узнать много нового. Занятия интересные и насыщенные, которые проходили в доброжелательной атмосфере. Педагоги объясняли сложный материал доступным языком», - поделились своими впечатлениями участники и выразили надежду побывать и на других профильных сменах центра «Полярная звезда».

Фото: https://vk.com/lapiworld?z=photo-216927367_457239703%2Fwall-80814950_15781