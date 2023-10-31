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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.23 13:30

20 школьных команд приняли участие в крупном турнире имени Курчатова, организованном Кольской АЭС

27 октября в городе Полярные Зори прошёл двенадцатый интеллектуальный турнир «Курчатовские чтения», посвящённый 50-летию Кольской атомной станции. В состязании приняли участие 20 школьных команд из 7 городов Мурманской области.

Сильнейшей оказалась команда гимназии №1 города Полярные Зори «220 вольт», которую подготовил заслуженный учитель РФ, неоднократный победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики Александр Конкин. Серебряными медалями награждены старшеклассники из города Кировск, школы №5, объединившиеся под названием «Yes!». Кубок за третье место получила команда «К.Ч.А.У», представившая ковдорскую школу №1.

«Уже несколько лет подряд наш город-спутник Кольской АЭС приглашает энергичных и вовлечённых старшеклассников Мурманской области продемонстрировать не только высокие знания физики и истории атомной отрасли, но и проявить творческий подход и умение взаимодействовать в команде. Впереди нас ждёт строительство Кольской АЭС-2, возможно, кто-то из вас примет участие в этом грандиозном событии. Желаю вам успехов в учёбе и профессиональном становлении», – сказал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

В этом году командам предстояло сразиться в пяти раундах. Динамику игре задал «Блицкриг», где на обсуждение ответа давалось лишь 20 секунд, затем ребятам предстояло справиться с заданиями, которые проводились по правилам известной интеллектуальной игры. В раунде «Ключевое слово» необходимо было определить объединяющее слово, а в «Ребусологии» команды разгадывали 8 зашифрованных в ребусы слов, связанных с физикой.

«Мы приезжаем на это мероприятие не в первый раз, хочется отметить высокий уровень организации турнира. Здорово, что в тот момент, когда внимание у ребят к физике пропало и даже организаторы ЕГЭ решили упростить экзамены, Кольская АЭС наоборот пытается вызвать интерес к это науке, к техническим профессиям и занимается профориентацией детей», – отметила учитель физики гимназии №1 г. Мончегорск Яна Сатурнова.

«Мы принимаем участие в этом турнире в пятый раз, нам нравится всё, вопросы в игре очень интересные, необычные, уникальные. К сожалению, в этом году победить не получилось, но думаю, мы ещё наверстаем. В следующем году обязательно приедем ещё раз!» – поделилась учитель физики школы №5 г. Мончегорск Елена Алексеева.

Победителей и призёров турнира ждёт экскурсия на Кольскую АЭС 17 ноября.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, диалог с молодёжью – один из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

* - проект «Курчатовские чтения» носит имя Игоря Васильевича Курчатова. Это основоположник атомной отрасли Советского союза. Под его руководством созданы первый в Европе ядерный реактор, первая в СССР атомная бомба, первая в мире АЭС. Великий учёный, гордость нашей истории.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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