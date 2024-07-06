20 социальных проектов разрабатывают участницы образовательной программы «Женщина лидер. Флотские города»

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Единым волонтёрским центром продолжают реализовывать образовательную программу «Женщина-лидер. Флотские города», направленную на развитие персонального лидерства и социального проектирования. Главным результатом программы- станут готовые социальные проекты, разработанные участницами программы.

Для реализации 20 социальных проектов участницы объединились в межрегиональные команды. На данном этапе участницы представили свои идеи экспертам в области социального проектирования и получили рекомендации по их доработке. А на Северном и Балтийском флотах уже прошли первые пилоты проектов по повышению медиаграмотности среди жительниц флотских городов и организации путешествий формата «выходного дня» для семей военнослужащих. Так в Североморске одна из команд провела для жительниц флотской столицы мастер-классы по основам журналистики и ораторскому искусству.

«С начала апреля девушки учились работать в командах и распределять роли, формулировать и достигать поставленных целей, совершенствовали коммуникационные навыки. Сейчас у них остается месяц до завершения программы, за который они разработают совместные социальные проекты, готовые к реализации. В результате каждая из наших участниц сможет самостоятельно запускать собственные социальные проекты, которые будут помогать делать жизнь во флотских городах лучше», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Финал образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» пройдёт 5 и 6 августа в Москве, во время которого участницам обучения предстоит защитить свои проекты.

«На проекте «Женщина-лидер. Флотские города» мы стараемся уже на этапе старта работы над социальными проектами дать качественную экспертную поддержку. Отраслевые эксперты помогают команде лучше сформулировать ценности их проекта для людей. Часто эксперты остаются на связи с командами и после экспертной встречи и помогают в реализации проектов», – отметила проректор Мастерской управления «Сенеж», координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, новый поток образовательной программы «Женщина-лидер» специально для жительниц флотских городов стартовал 9 апреля 2024 года. Программа реализуется при поддержке Евразийского женского форума и ВМФ России. В ней принимают участие 120 представительниц Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флота, а также Каспийской флотилии. Идея программы «Женщина-лидер. Флотские города» родилась в результате проведения конференции «Звезда Севера» в Мурманской области для жен военнослужащих.

Фото: https://gov-murman.ru