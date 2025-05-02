20 сотрудников МАУ МП «Молодёжь51» награждены почётными грамотами и благодарностями главы города Мурманска.

С 30-летним юбилеем коллектив учреждения поздравил главы города Мурманска Юрий Сердечкин.

– Вы делаете очень сложную работу, потому что в общении с молодёжью не существует шаблонов. Это всегда что-то новое, это всегда творчество, это всегда особенный подход, потому что иначе ребят не заинтересовать, не завлечь. К каждому нужно найти свой подход, предложить что-то неординарное, – обратился к сотрудникам учреждения Юрий Сердечкин. – Вы – настоящие профессионалы, я хочу пожелать вам, чтобы у вас горел огонь в глазах, чтобы вы продолжали творить, чтобы наш молодой город развивался, становился гораздо комфортнее для нашей молодежи, чтобы самой молодежи было больше. Спасибо вам за ваш опыт!

Встреча с сотрудниками состоялась в пространстве «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» на улице Марата, 16.

Центр стал первым в Мурманске, где в рамках плана «На Севере — жить!» был проведён ремонт. В 2022 году пространство стало работать под региональным брендом «СОПКИ». В центре созданы условия для поддержки и развития молодёжных инициатив. Здесь оборудованы зоны для лекций, встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы в коворкинге, а также игровая зона, зона для отдыха с доступом в Интернет. Центр оснащен популярными настольными играми и современной литературой по личностному и профессиональному росту, психологии мотивации, саморазвитию. Для ребят проводятся тренинговые программы, такие как «Тайм-менеджмент», «Технология успешного поиска работы», «Эффективная самопрезетнация» и другие.

В 2024 году ещё два центра вошли в команду «СОПОК»: это «СОПКИ. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации» (ул. Капитана Маклакова, 25) и «СОПКИ. Молодёжный центр гражданских инициатив» (ул. Софьи Перовской, 39)

Первое пространство состоит из вместительного конференц-зала для интеллектуальных и творческих встреч, сенсорной комнаты для снятия тревожности и стресса, лаунж-зоны для свободного общения с единомышленниками, арт-зоны для проведения мастер-классов и коворкинга — для самостоятельной работы. Здесь проводятся творческие мастер-классы, психологические тренинги, работают изостудия, студии шитья, дизайна интерьера, дизайна одежды и другие.

Во втором центре проводятся образовательно-развлекательные мероприятия для молодых мурманчан. Ведётся работа со студенческими активами, организован обучающий курс по личностному росту и лидерству. Мурманчанам помогают оформить социальный проект и подать заявку на грантовый конкурс. Также центр выступает в роли организатора городских мероприятий для молодёжи.

Сегодня молодым мурманчанам в возрасте от 14 до 35 лет доступны бесплатные занятия по самым разным направлениям сразу в 10 молодёжных центрах: «Центр развития волонтёрского движения»; «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи»; «Молодёжный центр профилактики»; «СОПКИ. Молодёжный центр гражданских инициатив»; «СОПКИ. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации»; «Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания»; «Центр психологической помощи молодёжи»; «Молодёжный спортивный центр»; «Центр креативного развития молодёжи»; «Центр культурного досуга «Дом молодёжи».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29888&page=1