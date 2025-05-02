В Мурманск направляются участники автопробега «Города-герои – города героев»Школьники Мурманской области – победители международного чемпионата по робототехнике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.05.25 16:00

20 сотрудников МАУ МП «Молодёжь51» награждены почётными грамотами и благодарностями главы города Мурманска.

С 30-летним юбилеем коллектив учреждения поздравил главы города Мурманска Юрий Сердечкин.

– Вы делаете очень сложную работу, потому что в общении с молодёжью не существует шаблонов. Это всегда что-то новое, это всегда творчество, это всегда особенный подход, потому что иначе ребят не заинтересовать, не завлечь. К каждому нужно найти свой подход, предложить что-то неординарное, – обратился к сотрудникам учреждения Юрий Сердечкин. – Вы – настоящие профессионалы, я хочу пожелать вам, чтобы у вас горел огонь в глазах, чтобы вы продолжали творить, чтобы наш молодой город развивался, становился гораздо комфортнее для нашей молодежи, чтобы самой молодежи было больше. Спасибо вам за ваш опыт!

Встреча с сотрудниками состоялась в пространстве «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» на улице Марата, 16.

Центр стал первым в Мурманске, где в рамках плана «На Севере — жить!» был проведён ремонт. В 2022 году пространство стало работать под региональным брендом «СОПКИ». В центре созданы условия для поддержки и развития молодёжных инициатив. Здесь оборудованы зоны для лекций, встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы в коворкинге, а также игровая зона, зона для отдыха с доступом в Интернет. Центр оснащен популярными настольными играми и современной литературой по личностному и профессиональному росту, психологии мотивации, саморазвитию. Для ребят проводятся тренинговые программы, такие как «Тайм-менеджмент», «Технология успешного поиска работы», «Эффективная самопрезетнация» и другие.

В 2024 году ещё два центра вошли в команду «СОПОК»: это «СОПКИ. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации» (ул. Капитана Маклакова, 25) и «СОПКИ. Молодёжный центр гражданских инициатив» (ул. Софьи Перовской, 39)

Первое пространство состоит из вместительного конференц-зала для интеллектуальных и творческих встреч, сенсорной комнаты для снятия тревожности и стресса, лаунж-зоны для свободного общения с единомышленниками, арт-зоны для проведения мастер-классов и коворкинга — для самостоятельной работы. Здесь проводятся творческие мастер-классы, психологические тренинги, работают изостудия, студии шитья, дизайна интерьера, дизайна одежды и другие.

Во втором центре проводятся образовательно-развлекательные мероприятия для молодых мурманчан. Ведётся работа со студенческими активами, организован обучающий курс по личностному росту и лидерству. Мурманчанам помогают оформить социальный проект и подать заявку на грантовый конкурс. Также центр выступает в роли организатора городских мероприятий для молодёжи.

Сегодня молодым мурманчанам в возрасте от 14 до 35 лет доступны бесплатные занятия по самым разным направлениям сразу в 10 молодёжных центрах: «Центр развития волонтёрского движения»; «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи»; «Молодёжный центр профилактики»; «СОПКИ. Молодёжный центр гражданских инициатив»; «СОПКИ. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации»; «Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания»; «Центр психологической помощи молодёжи»; «Молодёжный спортивный центр»; «Центр креативного развития молодёжи»; «Центр культурного досуга «Дом молодёжи».

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29888&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире03:00«Медленное ТВ-Камин».05:25«Любовь и море». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)07:00«На кухне все и началось…». Кулинарная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За отчётную неделю инфляция в стране пошла в рост-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Жители Зареченска остаются без воды из-за недобросовестного отношения к работе Территориальной генерирующей компании №1-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»