20 тонн гуманитарного груза направила Мурманская область на Донбасс

Отправка состоялась 17 марта в рамках акции «Север помогает».

Очередной груз от жителей Кольского края отправился на Донбасс. В этот раз к военным уехало 20 тонн строительных материалов, прицелов, зарядных устройств, генераторов, печей-буржуек, тёплых вещей и продуктов питания.

Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарёв передал от общественного движения «Народный фронт» дорогостоящую технику. Остальное было собрано благодаря неравнодушным северянам, предпринимателям и учебным заведениям.

«Наш регион оказывает постоянную помощь военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции. На регулярной основе идут поставки всего, что дополнительно необходимо бойцам на линии фронта. Благодарю жителей Заполярья, которые в очередной раз присоединились к гуманитарной миссии и продолжают оказывать помощь в этом важном деле. Сегодня мы – тыл для армии, мы её поддержка и опора», - прокомментировала руководитель Мурманского регионального исполкома «Единой России» Эвелина Макарова.

В рамках акции «Север помогает» нашим защитникам уже передано свыше 165 тонн провизии и необходимых вещей.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».