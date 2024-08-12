20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую область

Помощь оказана в рамках благотворительной акции «Север помогает».

Отзывчивые жители Кольского края вместе с активистами партии «Единая Россия» и движения «Народный фронт» собрали самое необходимое – бытовую технику, крупы и макаронные изделия, консервы, питьевую воду, одежду и обувь, предметы личной гигиены, товары по уходу за детьми - всего 20 тонн.

«Вся Россия оказывает помощь пострадавшим от нападения вооруженных сил Украины, и Мурманская область не осталась в стороне.

В рамках акции «Север помогает» у нас организована работа по сбору гуманитарной помощи. Данная акция была запущена в 2022 году для поддержки участников СВО и мирных жителей ЛДНР. По указанию губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Чибиса мы в кратчайшие сроки собрали гуманитарную помощь и сегодня отправили первую машину жителям Курской области.

Напомню логистическую схему акции. На базе местных отделений партии организован сбор от жителей муниципалитетов Заполярья. Затем помощь направляется на центральный склад, сортируется и отправляется уже на территорию Курской области. Координаторами этого проекта являются «Единая Россия», правительство Мурманской области и Народный фронт.

Мы на связи с нашими коллегами из Курской области и это не последняя отправка. Какие-то муниципалитеты уже привезли собранную помощь - Печенгский район, Полярные Зори - «Росатом» помог, Североморск. На подходе груз из ЗАТО Александровск, Заозерска и других населённых пунктов», - рассказал Евгений Магомаев, первый заместитель руководителя Мурманского регионального исполкома «Единой России».

«Самое главное — помочь и поддержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов, показать единство нашей страны, проявить сопричастность и неравнодушие. Благодарю всех, кто принял участие в сборе помощи пострадавшим. Военнослужащие и мирное население сплотились в едином желании выиграть эту битву. Победа будет за нами!», - отметил Дмитрий Клачков, советник губернатора Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского отделения партии «Единая Россия».