20 вопросов - очередное заседание регионального парламента состоится 29 октября

На заседании Совета Мурманской областной Думы под председательством спикера регионального парламента Сергея Дубового был сформирован проект повестки дня, в которой значится порядка 20 вопросов.

В частности, планируется рассмотреть ряд законопроектов социального блока, в том числе об установлении новой величины прожиточного минимума для начислений доплаты к пенсии и об уточнении категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

В проекте повестки дня также обозначены вопросы о внесении изменений в Устав Мурманской области и закон «О правительстве Мурманской области». Планируется рассмотреть корректировки в бюджет региона на текущий год и уточнения в закон «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской области».

Кроме того, депутаты обсудят изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте в Мурманской области». Также предложено рассмотреть во втором чтении законопроекты, вносящие изменения в региональные законы «О транспортном налоге» и «Об административных правонарушениях».