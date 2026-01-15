20 января состоится региональное собрание для школьников и их родителей

20 января в 17.30 министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова проведёт региональное родительское и ученическое собрание, посвящённое особенностям проведения эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования.

Ссылка на видеотрансляцию: https://vkvideo.ru/video-185917052_456239935

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, закон об эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования был принят в апреле 2025 года. Он даёт возможность девятиклассникам, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, сдавать вместо четырёх экзаменов только два обязательных – по русскому языку и математике.

Телефоны «горячих линий» Министерства образования и науки Мурманской области по вопросам участия в федеральном эксперименте: по вопросам проведения ОГЭ +7 (8152) 48-67-01, доб. 1716, 1713; по вопросам приёмной кампании в колледжи +7 (8152) 48-67-01, доб. 1745, 1742.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19201-proydet-regionalnoe-sobranie-dlya-shkolnikov-i-ih-roditeley/