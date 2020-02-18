200-ая отдельная мотострелковая бригада Северного флота несёт потери в мирное время

17 февраля в посёлке Печенга скончались трое военнослужащих 200-ой отдельной мотострелковой бригады Северного флота. По данным СМИ, один из погибших совершил ******. Причина смерти ещё двух человек пока точно не известна.

По сообщению пресс-службы Северного флота, один из контрактников 17 февраля не вышел на службу после выходного дня. Тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту проживания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства, отмечают в пресс-службе.

Командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводят проверку по данному факту.