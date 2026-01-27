200 кикбоксеров боролись за медали региональных соревнований

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов прошёл восьмой чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой». Сильнейших определяли в дисциплинах: «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «К1».

Всего стать частью региональных состязаний решили 200 спортсменов из разных клубов и муниципалитетов региона. Среди них: комплексная спортивная школа олимпийского резерва Мурманска, детско-юношеская спортивная школа из Полярного, «Медведь» из Никеля, «Оптимист» из Заполярного, Golovchenko Team из Мурманска, «Бросок» из Мончегорска, «Ирбис» из Мурманска, «Арктик ТТ» из Мурманска, «Сатори» Североморска, детско-юношеская спортивная школа из Гаджиево, «Юная Гвардия» из Мурманска, «Грифон» из Ковдора, отделение «Федерация кикбоксинга России», «Лапландия» из Мурманска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам турнира в общекомандном зачёте победу одержали спортсмены комплексной спортивной школы олимпийского резерва. В призёрах «Ирбис» и «Медведь».

В дисциплине «лайт-контакт» победу одержали Тамерлан Коржинов, Алексей Бойко, Демид Аханов, Ярослав Попов, Ярослав Сиротин, Егор Сидоров, Анастасия Малашина, Максим Николин, Ярослав Малышев, Егор Захаров, Макар Светловский, Егор Чувиков, Алхас Гасратов, Родион Москалев, Зераддин Гейдаров, Анна Боева, Ирина Михайлиди, Анастасия Пономарева-Рунова, Мирослава Золотухина, Ульяна Высоцкая, Денис Новик, Давид Айдемиров, Матвей Кононенко, Елизавета Кандаурова, Мария Палтышева, Иван Кононенко.

В дисциплине «фулл-контакт» золотые медали завоевали Марк Анхимов, Абдулла Шалбузов, Артем Шернин, Дмитрий Наумов, Имминжон Мадуморов, Мила Гратте, Максим Шевченко, Егор Захаров, Игор Гапонов, Максим Шевчук, Егор Чувиков, Егор Горбунов, Мурад Мурадов, Матвей Корж, Алеся Морозова, Давид Айдемиров, Матвей Кононенко.

В «К1» лучшими стали Алхас Гасратов и Абдулкадир Абдулкадиров.

Следующие соревнования у кикбоксеров пройдут в дисциплинах «лоу-кик» и «поинтфайтинг» с 7 по 8 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561151/#&gid=1&pid=7