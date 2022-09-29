200 новых контейнеров для раздельного сбора появятся в этом году на площадках областного центра

О ходе реализации реформы отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области на заседании правительства доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

Начиная выступление, вице-губернатор напомнил, с чего начиналась работа по формированию комплексной и эффективной системы обращения с ТКО в регионе. Так, на старте реформы правительством региона проведена вся необходимая подготовительная работа. За полный цикл обращения с ТКО в регионе отвечает региональный оператор – Мурманский филиал АО «Ситиматик».

Алексей Лыженков отметил, что успешная реализация реформы отрасли обращения с отходами невозможна без развития промышленной инфраструктуры, которая на данный момент создана и продолжается развиваться. Так, с 1 января 2019 года в рамках реализации первого и крупнейшего в Арктической зоне Российской Федерации инфраструктурного проекта в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения введены в промышленную эксплуатацию современные объекты: мусоросортировочный комплекс в Междуречье, полигон ТКО в Междуречье, мусороперегрузочные станции в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

Также в Мурманской области действует единственный объект энергетической утилизации ТКО – завод термической обработки твердых бытовых отходов. Сейчас на заводе проходит масштабная модернизация. В 2021 году АО «Завод ТО ТБО» получена лицензия на осуществление энергетической утилизации и введена в эксплуатацию линия сортировки ТКО.

Упомянул заместитель губернатора и о работе по оптимизации системы обращения с ТКО. Так с 1 января 2021 года в регионе реализуется проект по поэтапному перенаправления ТКО, образующихся в центральной и южной части Кольского полуострова на крупные объекты обработки и размещения в Междуречье и на объект энергетической утилизации (Завод термической обработки отходов) в Мурманске. Указанные решения призваны дозагрузить указанные объекты обращения с ТКО, увеличить долю ТКО, направляемых на обработку (сортировку), а также уменьшить долю ТКО, направляемых для захоронения на полигонах и свалках региона. К 2024 году почти все региональные ТКО будут подвергаться предварительной сортировке с выделением ресурсов, пригодных для дальнейшей переработки.

В регионе ведется планомерная работа по обновлению контейнерного парка. На данный момент обновлено уже более 80% контейнеров для смешанного накопления ТКО. Кроме этого, продолжается внедрение элементов раздельного накопления отходов: на территории 8 муниципальных образований уже установлены 389 контейнеров для раздельного сбора отходов. Ещё 200 штук появятся в этом году на площадках областного центра (Первомайский и Ленинский округа). 41 модуль для сбора макулатуры установлен силами экологической и благотворительной организации «Зеленый полюс».

Развитие промышленной инфраструктуры обращения с ТКО, распределение потоков ТКО на территории Мурманской области сформировали условия для достижения региональных показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

По итогам 2021 года показатели и результаты достигнуты в полном объеме. А по состоянию на 31 августа 2022 года в регионе обрабатывается (сортируется) на промышленных объектах 81,5% образуемых в Мурманской области ТКО. Темпы реформирования отрасли обращения с ТКО отмечены на федеральном уровне.

Завершая доклад, Алексей Лыженков подробно рассказал о строительстве линии по переработке автомобильных покрышек.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в настоящее время на территории Экотехнопарка в Междуречье силами АО «Ситиматик» создана производственная площадка по переработке шин. Это комплекс технологического оборудования, позволяющий во время переработки изношенных шин получать резиновую крошку высокого качества, из которой изготавливаются резиновые покрытия, используемые при обустройстве спортивных и детских площадок.

Работа по развитию отрасли обращения с ТКО в Мурманской области продолжается.

Фото: https://vk.com/regoperator51?z=photo-179206519_457241495%2Falbum-179206519_00%2Frev