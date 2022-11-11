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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 16:00

200 новых сеток для пластика появилось на контейнерных площадках Мурманска

В регионе продолжается внедрение элементов раздельного сбора отходов. 

Так, на существующих контейнерных площадках областного центра появилось ещё 200 сетчатых ёмкостей для пластика.  

Вывоз вторсырья из таких ёмкостей осуществляется отдельно от других отходов. Во время первого рейса мусоровывозящая техника проводит сбор смешанных ТКО, во время второго – пластика. 

Таким образом, смешивание полезных фракций с остальными ТКО при использовании такой схемы исключается. 

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, с осени 2020 года региональным оператором установлено в общей сложности 593 контейнера для накопления пластика в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Североморске и Ловозере.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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