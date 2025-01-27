200 участников из 32 коллективов выступили на областном фестивале национальных культур «Праздник дружбы»

Гости фестиваля услышали звучание народных инструментов и приветствия на разных языках, увидели зрелищные выступления и яркие костюмы, а также попробовали традиционные угощения. Кроме того, на празднике работала ярмарка мастеров, где можно было найти изделия ручной работы, созданные в традиционных техниках: вышивку, резьбу по дереву, керамику и многое другое.

Каждый год в конце января в заполярной «Кировке» собираются представители самых разных национальностей, которые проживают в Мурманской области. Здесь проходит фестиваль «Праздник дружбы», посвящённый культурам разных народов.

Как отмечает vk.com/murmanculture, особенность фестиваля – его участники: это представители национальных объединений, диаспор, проживающих в Кольском Заполярье, а также фольклорные ансамбли и творческие объединения. На сцене областного ДК имени С.М. Кирова выступили почти 200 участников из 32 коллективов. Поморы, украинцы, армяне, башкиры, татары, немцы, чуваши, молдаване, представители ведической культуры, саамы, русские и казаки продемонстрировали свою культуру и традиции.

Гости фестиваля услышали звучание народных инструментов и приветствия на разных языках, увидели зрелищные выступления и яркие костюмы, а также попробовали традиционные угощения. Кроме того, на празднике работала ярмарка мастеров, где можно было найти изделия ручной работы, созданные в традиционных техниках: вышивку, резьбу по дереву, керамику и многое другое.

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456241576