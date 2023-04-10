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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 14:45

200 участников из 58 городов РФ и Белоруссии приняли участие в лыжном марафоне Кандалакша —Полярные Зори длиной в 54 км

В минувшие выходные на территории Полярнозоринского и Кандалакшского районов Кольская АЭС, профсоюзная организация предприятия, ЗАО «БиоХимМак» и лыжная марафонская команда «Русская Зима» провели лыжный марафон Кандалакша —Полярные Зори. 

Преодолеть непростую трассу лыжного марафона Кандалакша — Полярные Зори длиной 54 км заявились более 200 участников из 58 городов РФ и Белоруссии: Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка, республики Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Среди них: трёхкратный серебряный призер Олимпийских игр в г. Сочи Максим Вылегжанин, чемпион лыжного марафона в Италии Марчалонга-2022 Ермил Вокуев, призер чемпионатов мира по лыжным гонкам 2005 и 2007 года Николай Панкратов, чемпион мира по биатлону 1983 года Петр Милорадов и другие знаменитые лыжники России.

«Наша цель — вывести марафон Кандалакша — Полярные Зори на новый уровень, и мы делаем для этого всё. В этом году мы наблюдали положительную динамику — число участников заметно выросло по сравнению с прошлым годом. В будущем хотелось бы, чтобы лыжная трасса Канадалкша — Полярные Зори стала более современной. Это позволит привлечь как местных школьников, так и туристов, популяризовать физкультурно-массовые и марафонские движения», — отметил генеральный директор  ЗАО «БиоХимМак», владелец команды «Русская Зима» Никита Тамм.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, лучшие результаты у мужчин: 1 место занял Ермил Вокуев (Сыктывкар), его время 2:23:07; 2 место — Максим Вылегжанин (Ижевск); 3 место — Андрей Краснов (Санкт Петербург).

Лучшие результаты у женщин: 1 место заняла Ольга Царева (Сыктывкар), она преодолела дистанцию за 2:48:30; 2 место — Анастасия Власова (Сыктывкар); 3 место — Милена Габушева (Сыктывкар).

Среди призёров в разных возрастных категориях есть и работники Кольской АЭС: 2 место — Даниил Хулко и Расуль Кильмухаметов, 3 место — Елена Солдатова.

По завершению марафона все спортсмены, показавшие наилучший результат, были награждены специальными ценными призами.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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