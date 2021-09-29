200 запросов в секунду! Такую нагрузку выдержит система цифровой переписи населения

Не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду и более 2 млн в сутки сможет получать Росстат через портал «Госуслуги». Насколько удобно и надёжно это будет для жителей страны?

О результатах нагрузочного тестирования портала, наборе переписчиков и готовности регионов к переписи в онлайн и офлайн-форматах сообщили 23 сентября участники очередного совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова по вопросам проведения ВПН-2020.

«До начала переписи осталось три недели, – отметил Андрей Белоусов. - Нужно решить все оставшиеся вопросы, в особенности, касающиеся организации работы переписчиков. Нам не нужны абстрактные цифры, нам нужны конкретные люди во всех регионах страны, готовые опрашивать жителей или стать волонтёрами».

Руководитель Росстата Павел Малков проинформировал о том, как идёт информационно-разъяснительная работа. В частности, он сообщил, что с 1 октября начнётся рекламная кампания на теле- и радиоканалах, а также в онлайне.

Особое внимание он уделил взаимодействию с Минпросвещения России. «Мы предложили в начале октября провести в школах информационные уроки и классные часы, на которых бы преподаватели, специалисты Росстат и волонтёры – студенты и аспиранты региональных вузов рассказали бы о Всероссийской переписи населения. Для этого уже разработаны специальные методические материалы», – сообщил Павел Малков.

«Мы также активизировали работу с вузами по привлечению студентов к работе переписчиками и волонтерами. Участие в переписи добровольное, поэтому мы вместе с руководством вузов убеждаем студентов в том, что участие в переписи – это важный и бесценный опыт для них. Всего студентов будет 58 тысяч из 260 тысяч переписчиков», – добавил он.

Восемь регионов, по словам руководителя Росстата, справились с задачей досрочно и укомплектовали переписной персонал (переписчики, контролеры, инструкторы) на 100 процентов. Это Ярославская, Калининградская, Волгоградская области, республики Карачаево-Черкессия, Башкортостан, Татарстан, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов проинформировал об итогах тестирования электронного переписного листа, который будет использоваться для самостоятельной переписи на портале «Госуслуги». «Большинство оценили электронную форму на «хорошо» и «очень хорошо. Однако было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова», – отметил он.

Олег Качанов также сообщил об итогах нагрузочного тестирования на систему: «В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. Результат: на семи нотах обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предавать таким образом более 2 млн переписных листов».

В целом, по словам Качанова, система выдерживает 150-200 запросов на заполнение анкеты в секунду. «Рассчитываем повысить мощность и, если будет первый вал обращений, — постараемся его выдержать», — резюмировал он.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева сообщила о наборе и подготовке волонтёров для переписи: «Задача для нас понятная и нужная, у молодёжи есть запрос на сопричастность к большим и важным для всех нас проектам. Уже готовы к работе более 19 тысяч волонтеров. До 30 сентября планируется набрать 25 140 человек».

Каждый из волонтёров пройдёт обучение. Федеральный тренинг будет проведен совместно с Росстатом 4 – 5 октября. Затем обучение пройдёт во всех регионах страны. Волонтёры начнут работать с 15 октября по 4 часа в день.

Волонтёры не будут переписывать жителей – это ключевое их отличие от переписчика. Задачи добровольцев по большей части информационно-консультационные. Именно они будут сопровождать и консультировать граждан на выездных, и, прежде всего, на стационарных переписных участках в МФЦ, информировать их о переписи.

За оставшийся период региональным отделениям Росстата необходимо завершить два блока задач: заключить договора на помещения, транспорт и связь и полностью завершить подбор переписного персонала.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».