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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 14:35

20,00% годовых - Банка России принял решение снизить ключевую ставку

Совет директоров Банка России сегодня, 6 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 20,00% годовых.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жёсткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Напомним, ЦБ в марте, феврале и декабре сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял её без изменения.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года.

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