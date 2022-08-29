2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно - начиная с 1 сентября текущего года визовые центры Финляндии ограничивают приём заявлений

Новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма опубликованы на сайте визового центра Финляндии в понедельник, 29 августа.

Как сообщает ИА «СеверПост», визовый оператор Финляндии в РФ будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Официально первый день приёма документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября.

Заявления следует подавать исключительно в категории, соответствующей цели поездки. Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.

По новым правилам, для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.

В каком формате будут работать оставшиеся 19 визовых центров, пока неясно.

Фото: vse-pro-kur.ru