2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно - начиная с 1 сентября текущего года визовые центры Финляндии ограничивают приём заявлений
Новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма опубликованы на сайте визового центра Финляндии в понедельник, 29 августа.
Как сообщает ИА «СеверПост», визовый оператор Финляндии в РФ будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.
Официально первый день приёма документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября.
Заявления следует подавать исключительно в категории, соответствующей цели поездки. Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.
По новым правилам, для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.
В каком формате будут работать оставшиеся 19 визовых центров, пока неясно.
Фото: vse-pro-kur.ru