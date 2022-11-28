202 юные северянки приняли участие в Первенстве ЗАТО Александровск по художественной гимнастике

В Гаджиево прошло Первенство ЗАТО Александровск по художественной гимнастике. Почётными гостями торжественной церемонии открытия стали глава регионального парламента Сергей Дубовой, командующий Подводными силами Северного флота Анатолий Коваленко, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области Наталья Найденова.

Приветствуя организаторов и участников соревнований, Сергей Дубовой отметил, что эти состязания - настоящий праздник красоты, грации, здоровья:

- Художественная гимнастика один из самых зрелищных видов спорта. Композиция каждой спортсменки – это маленький спектакль, от которого глаз не оторвать. Но за лёгкими воздушными движениями, послушными мячами и лентами, стоит ежедневный упорный труд. И путь к «олимпу» не бывает лёгким, с юных лет формируется характер, воспитывается воля. Сегодня для участниц из разных уголков Мурманской области своего рода экзамен, который покажет их подготовку, даст возможность оценить свои усилия.

Парламентарий поблагодарил тренеров за работу по сохранению спортивных традиций Мурманской области и подготовке новых чемпионов, вручил награды регионального парламента тренерам-преподавателям Детско-юношеской спортивной школы города Гаджиево Галине Ваняевой и Виктории Смеловой, пожелал юным гимнасткам удачи, болельщикам – ярких эмоций.

В двухдневных соревнованиях приняли участие 202 северянки, представляющие спортивные школы муниципальных образований региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26573/