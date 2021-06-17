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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.21 10:00

2020 год был сложный, но регион неплохо исполнили областной бюджет - Борис Пищулин

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Региональные депутаты планируют за два дня рассмотреть более десятка вопросов.

В проект повестки дня очередного заседания Мурманской областной Думы, например, включены вопросы об обязательном публичном отчёте губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2020 год; о проекте закона Мурманской области № 452-6 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» (первое чтение); о проекте закона Мурманской области № 445-6 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2020 год» (первое чтение).

А в преддверии заседания регионального законодательного органа в Мурманской облдуме депутаты рассмотрели вопрос об исполнении областного бюджета прошлого года. Проект закона был в повестке заседания комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств региона, депутаты областной Думы. Рассмотрению законопроекта предшествовало проведение в заочном режиме публичных слушаний, в которых приняли участие муниципальные образования, общественность.

- Сегодня заключительный этап работы над исполнением областного бюджета, – пояснил Борис Пищулин. - Контрольно-счётная палата проанализировала годовую отчётность и подготовила заключение, а также рекомендации. Год был сложный, но мы неплохо исполнили областной бюджет, профинансированы все обязательства. В прошлом году принят ряд законодательных мер, которые позволили наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы – в частности, поддержали хозяйствующие субъекты, наиболее пострадавшие в период пандемии. В первые пять месяцев отмечалось падение собственных доходов областного бюджета, к осени эта тенденция переломилась, и по итогам года областной бюджет был исполнен с ростом по собственным доходам на 2,1 миллиарда рублей. Главное, это дало возможность выполнить социальные обязательства.

Доходы областного бюджета исполнены в объёме 87 млрд 999 млн 65,5 тысяч рублей, что на 12 млрд 300 млн 858,3 тысячи рублей, или на 16,2% больше назначений, утвержденных Законом о бюджете. Расходы в 2020 году исполнены в общем объёме 86 млрд 603 млн 858,8 тысячи рублей, или на 95,0% от утверждённых бюджетных назначений. Профицит составил 1 млрд 395 млн 206,7 тысячи рублей.

Депутатами отмечалось, что исполнение областного бюджета в 2020 году осуществлялось на фоне глобального вызова, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Необходимость оперативных действий по недопущению распространения и ликвидации последствий пандемии внесла коррективы и в бюджетный процесс.

В ходе обсуждения заострялось внимание на вопросах формирования доходной части, возможности увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, строительства, поддержки муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

 

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