2020 год стал проверкой на прочность - Андрей Чибис

Уходящий год был непростым для всех, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая традиционную итоговую пресс-конференцию в рамках регионального форума СМИ. В связи с эпидемиологической обстановкой пресс-конференция, как и все остальные мероприятия форума, прошла онлайн на платформе «Zoom».

Во вступительном слове губернатор перечислил основные вызовы и достижения, которым запомнится северянам 2020 год. Помимо пандемии коронавируса, в числе главных испытаний года Андрей Чибис назвал обрушение железнодорожного моста под Колой в июне.

«Фактически Мурманск остался без железнодорожной связи. Я помню эту ситуацию, это случилось в выходной день. В течение нескольких часов приходило сознание того, что это – остановка деятельности торгового порта, это потенциальная остановка наших крупнейших предприятий, снабжения Мурманска. Решения приходилось принимать очень быстро, и я благодарен железнодорожникам, военным, всем службам за стремительную мобилизацию», – отметил губернатор, назвав поистине героической работу РЖД по возведению в уникально короткий срок нового моста.

Среди однозначных побед года, по мнению губернатора, достойна внимания рыбацкая повестка. Так, Мурманской области удалось добиться законодательного разрешения на реализацию рыбаками-любителями своего улова и любительский лов краба в 2021 году. Для организации любительского рыболовства в Баренцевом море на будущий год выделены квоты в 100 тонн камчатского краба, 20 тонн трески и 20 тонн пикши.

Также продолжается работа по разрешению законодательных противоречий, касающихся первичной обработки улова в море рыбаками-прибрежниками.

Более года, как отметил губернатор, исполнилось региональной программе «Дешёвая рыба». За это время по сниженным ценам реализовано свыше 380 тонн рыбопродукции. В период пандемии была организована доставка продукции на дом.

Ещё одно заметное событие – начало активной стадии «перезагрузки» МГТУ. По соглашению о сотрудничестве с компанией «НОВАТЭК» университет получил 150 млн рублей, которые пойдут на переоборудование лабораторий, ремонт корпусов и создание студенческого офиса. В будущем году в вузе откроются новые направления подготовки, будут приглашены к работе преподаватели мирового уровня.

«Мореходку мы рисковали, чего греха таить, просто потерять. Но нам удалось не просто её спасти, а принять ряд решений, чтобы МГТУ постепенно становился самым технологичным арктическим университетом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Андрей Чибис напомнил участникам пресс-конференции, что 2020 год – год 75-летия Великой Победы – был объявлен Президентом РФ Годом Памяти и Славы. Одним из важнейших решений, связанных с юбилеем Победы, стало возобновление спустя 7 лет субсидий на осуществление поисковой работы.

«Считаю это священным делом, которое должно быть всячески поддержано», – подчеркнул губернатор.

В уходящем году заполярные поисковики провели более 300 полевых выходов, обнаружены останки 91 бойца, личности 13 из них удалось установить.

«2020 год стал проверкой на прочность нашей команды, наших людей, наших предприятий в крайне сложных условиях. Я горжусь тем, как мы его прошли, и благодарю всех», – отметил Андрей Чибис.

Рост экономики – главная победа года

В 2020 году, несмотря на пандемию и связанные с нею трудности, один из главных региональных экономических показателей – объём инвестиций – продемонстрировал рост сразу на 12% за 9 месяцев, сообщил глава области в ходе итоговой пресс-конференции. По данному показателю Заполярье вышло на 17-е место по стране. Рост по-прежнему сохраняется, по итогам года общий объём инвестиций в экономику области составит более 200 млрд рублей.

Главной причиной такого роста, по мнению главы региона, стало появление ТОР «Столица Арктики» и ввод целого пакета преференций для резидентов Арктической зоны РФ. За год 5 компаний стали резидентами ТОР, и 17 организаций Мурманской области вошли в число резидентов АЗРФ. Только в рамках этого процесса области уже обеспечены инвестиции на сумму около 146,4 млрд рублей и появление более 3000 новых рабочих мест.

Впервые промышленность региона продемонстрировала рост среднесписочной численности работников предприятий на 4,5 % за год – сразу на 2,6 тыс. человек.

Отличные результаты показали введённые в 2020 году, в том числе в связи с пандемией, широкие меры поддержки малого и среднего предпринимательства – за год число предприятий МСП в Мурманской области выросло на 52 %. Поддержку получили 20 % субъектов малого и среднего бизнеса, количество получателей превысило 5000, общая сумма поддержки – 217,5 млн рублей.

«Мы получили уникальные условия для того, чтобы инвестиции приходили в нашу область. И самое главное, что экономический рост даёт нам дополнительные доходы. А значит, мы можем чувствовать себя спокойно и инвестировать в развитие социальной сферы, работать в интересах простого человека», – отметил Андрей Чибис.

Объём строительства вырос на 28,8 %. Введено в эксплуатацию 22,5 тыс. кв. м жилья, капитально отремонтировано 252 многоквартирных дома.

Превышен план исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – ремонт дорог выполнен на 110 %.

В сфере ЖКХ удалось кратно снизить число аварий при прохождении осенне-зимнего периода – с 238 нарушений в 2019 году до 130 в 2020.

За год благоустроено 16 общественных территорий в 10 муниципалитетах, реализовано два проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов – набережные в Коле и Мончегорске, обустроено 49 детских площадок.

Первый этап реновации ЗАТО должен быть реализован до 30 сентября 2021 года

Об этом на Форуме СМИ сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отвечая на вопрос журналиста Североморского телевизионного канала. «Одним из ключевых вопросов на Госкомиссии по развитию Арктики было утверждение мероприятий первого этапа реновации ЗАТО и других населенных пунктов, где проживает большое количество военных. В этот перечень вошли и ремонт дорог, соцучреждений, транспортной инфраструктуры и так далее. Соответствующие ресурсы на эти мероприятия, которые должны быть выполнены до 30 сентября 2021 года, выделены», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, комплексный план по реновации ЗАТО предусматривает 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей. Этот так называемый первый этап затронет семь муниципалитетов: Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и Североморск.

Как подчеркнул губернатор Мурманской области, стоимость реализации глобальной задачи по реновации ЗАТО гораздо больше. Оперативно реализуя мероприятия первого этапа, правительство будет активно готовить проектную документацию для объектов следующих шагов. Помимо мероприятий по реновации ЗАТО в том числе и в этих муниципалитетах за счет федеральных средств будет реализовывать проекты по благоустройству.

Приняли меры, чтобы улучшить ситуацию с капитальным ремонтом в Мурманской области в 2021 году

Тема капитальных ремонтов многоквартирных домов стала одной из самых обсуждаемых в последнее время в социальных сетях. Вопрос по капремонту не мог ни прозвучать на Форуме СМИ. Журналистов из Апатитов интересовало, что планируется изменить в системе проведения капитальных ремонтов в следующем год.

«Конечно, ситуация с выполнением программы капитального ремонта многоквартирных домов в этом году была непростой. Я держал ее на контроле. В целом с учетом просрочки, краткосрочный план 2020 года удалось выполнить на 99,2%. Тем не менее, в следующем году будет принят ряд мер. В частности ужесточены условия контрактов с подрядными организациями, в которых теперь четко прописаны этапы, сроки и объемы выполнения работ. Теперь у нас будет возможность при необходимости быстро поменять подрядчика», – отметил Андрей Чибис.

Также в регион привлекают новые компании из других регионов и поддерживают тех, кто добросовестно выполняет свои обязательства. Глава региона подчеркнул, что желающих вести стройку на Крайнем Севере немного. Тем не менее, один из вызовов, который стоит перед правительством в 2021 году, – приведение в порядок критичных кровель и фасадов. Именно поэтому уже принято решение о выделении Фонду капитального ремонта Мурманской области субсидии в 250 миллионов рублей из регионального бюджета.

Массовая вакцинация от CoVID-19 в Мурманской области начнётся в первом квартале 2021 года

В ходе ежегодной пресс-конференции Андрей Чибис сообщил, что в первом квартале 2021 года в Мурманскую область поступят новые партии вакцины от CoVID-19.

Министерством здравоохранения России установлено 3 уровня приоритетности вакцинации. К 1 уровню относятся работники медицинских и образовательных организаций, МФЦ, сотрудники организаций соцобслуживания и проживающие в них лица, люди с хроническими заболеваниями. В первую очередь вакцину получают медработники.