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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.21 11:00

2021 год на Кольском полуострове стал холоднее предыдущего 2020 года

Но на Кольском полуострове сохраняется тенденция повышения средней годовой температуры воздуха. Такая ситуация вовсе не означает, что каждый следующий год, сезон или месяц будет теплее предыдущего, отмечают специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Мурманское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На фоне общей тенденции потепления, обязательно отмечаются периоды со значительными отрицательными аномалиями, а в периоды похолодания - очень жаркие сезоны, месяцы и даже годы.

2021 год на Кольском полуострове стал холоднее предыдущего 2020 года. Однако, его все же можно считать умеренно тёплым, т.к. среднее отклонение от климатической нормы средней месячной температуры воздуха за одиннадцать месяцев составило, по предварительной оценке, около 1 °С. Наибольшие положительные аномалии отмечались в апреле и июне, когда средняя за месяц температура воздуха превышала свою климатическую норму на 3,6 °С и 4,0 °С. Апрель 2021 года занял третье место в ранжированном ряду наблюдений с 1936 года. Ещё более высокой средняя месячная температура воздуха была только в 2011 и 1989 годах. Ниже климатической нормы температура воздуха отмечалась в феврале, сентябре и ноябре. Февраль 2021 года стал самым холодным за последние десять лет.

В среднем на Кольском полуострове количество осадков увеличивается. Однако, распределение осадков по территории часто носит очень неравномерный характер. Не стала исключением и зима 2020-2021 года. Наибольшее количество отмечалось на гидрометеорологических станциях Умба и Пялица (161 % и 157 %), наименьшее – на ГМС Святой Нос (66%). В областном центре за зиму выпало 135 % сезонной климатической нормы осадков. Значительное превышение осадков отмечалось и весной, и летом 2021 года. В августе на юге и юго-западе области количество выпавших осадков превысило климатическую норму в два раза, а на северо-востоке области выпало менее 70 % месячной нормы осадков.

В 2021 году зима наступила в сроки близкие к своим средним многолетним значениям. Значительные «температурные качели», которые отмечались в ноябре, характерны для начала зимы. В Мурманске в первых числах ноября температура воздуха повышалась до плюс 5,7 °С, а в конце месяца понижалась до минус 24,5 °С. В области холоднее всего было в районе п. Туманный и с. Ловозеро. Здесь температура воздуха опускалась почти до минус 35 °С.

Более точные выводы о климатических особенностях уходящего 2021 года можно будет сделать только по окончании года и детальной обработки метеорологических материалов, поступающих с наблюдательной сети, отмечают в Мурманском УГМС.

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