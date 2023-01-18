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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 10:15

2022 год в Мурманской области был очень тёплым, но по Кольскому полуострову отмечались опасные явления

Специалисты Мурманского УГМС подготовили сводку климатических особенностей 2022 года на территории Мурманской области. Оценка основана на данных наблюдательной сети Росгидромета. Выводы сделаны по данным о средних годовых значениях температуры приземного воздуха и годовых сумм атмосферных осадков 23 гидрометеорологических станций ФГБУ «Мурманское УГМС».

Специалисты Мурманского УГМС подготовили сводку климатических особенностей 2022 года на территории Мурманской области. Оценка основана на данных наблюдательной сети Росгидромета. Выводы сделаны по данным о средних годовых значениях температуры приземного воздуха и годовых сумм атмосферных осадков 23 гидрометеорологических станций ФГБУ «Мурманское УГМС».

По прошествии тридцатилетия (1991 - 2020 гг.), охарактеризовавшегося значительными изменениями многих метеорологических параметров, возникла необходимость обновления норм, которые бы максимально достоверно отражали текущую климатическую ситуацию. Согласно новым значениям, климатическая норма средней годовой температуры воздуха в Мурманской области повысилась на 1,1°С, а годовое количество осадков в среднем увеличилось на 5%.

2022 год в Мурманской области был очень тёплым. По предварительной оценке, средняя годовая температура воздуха превысила климатическую норму на 1,4°С. Ещё более высокие значения средней годовой температуры воздуха в области отмечались только в 2020 и 1938 годах. Наибольшие аномалии средней годовой температуры воздуха в 2022 году отмечались в центре и на востоке области – до плюс 1,8°С, наименьшие – плюс 1,1°С - на северо-западе (наглядно на диаграмме  аномалии средней месячной температуры воздуха с января по декабрь 2022 года).

В 2022 году наибольшая положительная аномалия средней месячной температуры воздуха отмечалась в августе – плюс 3,1°С. Август в Мурманске стал самым тёплым за период наблюдений с 1936 года, значение средней за месяц температуры воздуха превысило предыдущий максимум, отмечавшийся в 1937 году, на 0,4°С.

В целом лето 2022 года в Мурманской области было очень тёплым. Средняя за сезон температура воздуха была выше нормы на 2,4°С, в областном центре – на 2,6°С. По значению средней температуры, прошедшее лето вошло в тройку самых теплых, теплее были только летние сезоны в 1972 и 2013 годах.

В феврале, марте, июне, июле, октябре и ноябре аномалия средней месячной температуры воздуха составила около двух градусов; в мае, сентябре и декабре средняя за месяц температура воздуха соответствовала своей новой климатической норме.

На Кольском полуострове отмечается тенденция увеличения годового количества осадков. Рекордным по количеству выпавших осадков за более чем восьмидесятилетний период наблюдений стал 2019 год, 2021 год – вторым в ранжированном ряду наблюдений с 1936 года. В 2022 году в среднем по области годовая сумма осадков составила 110% от климатической нормы. Наибольшее количество осадков за год выпало на юге Мурманской области. На остальной территории региона распределение осадков носило равномерный характер.

В 2022 году в среднем по области наибольшее количество осадков фиксировалось в июле (164%). Сумма осадков, выпавших за лето в среднем по области, превысило климатическую норму почти на треть. На юге региона выпало почти две сезонные нормы осадков, отмечалось более двадцати дней с грозой. «Недостаток» дождей наблюдался лишь на нескольких станциях, расположенных на севере полуострова.

Наименьшее количество осадков отмечалось в ноябре, когда в среднем по области за месяц выпало около половины месячной нормы. Высота снежного покрова на метеорологической площадке в областном центре в третьей декаде ноября составила лишь 2 см, что значительно меньше средних многолетних значений.

В 2022 году на Кольском полуострове отмечались опасные явления: очень сильный ветер, сильные отложения изморози, очень сильный дождь. Все опасные метеорологические явления в 2022 году были заблаговременно предсказаны. Оправдываемость штормовых предупреждений составила 100%. Своевременная передача штормовых предупреждений об опасных метеорологических явлениях позволила различным организациям принимать оперативные меры безопасности, что способствовало предотвращению возможного значительного ущерба от ожидаемых опасных явлений погоды.

Фото: http://kolgimet.ru/news/news/k-90-letiju-so-dnja-obrazovanija-gidrometcentra-fgbu-mur/?no_cache=1&cHash=a81a98e0ac574e7ae1d9225bfd415b3b

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