2022 год: водители смогут проходить техосмотр по желанию, а злостных нарушителей ПДД будут сажать в тюрьму

В 2022 году вступит в силу закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей физических лиц. Парламентарии считают, что он давно уже превратился в формальность и сбор денег с автовладельцев. Но для грузовиков, такси и автобусов проверка останется обязательной. Также в следующем году станут строже наказания для лихачей на дорогах: злостным нарушителям ПДД светит три года тюрьмы.

Техосмотр отменили

Согласно ПДД, водители и так обязаны содержать свои машины в исправном состоянии, независимо от того, проходили они проверку или нет. Из-за технических неисправностей машин и мотоциклов происходит лишь один процент ДТП. По словам соавтора закона, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, депутатам много жаловались на ТО: «В большинстве случаев этот процесс стал формальностью, на которую люди тратят время и деньги».

Закон коснётся около 50 миллионов автомобилей, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ разработали в интересах автовладельцев, чтобы не возникало разночтений.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны, — подчеркнул Володин. — Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан».

Документ вступил в силу 30 декабря. Теперь техническая проверка нужна только при постановке частных автомобилей и мотоциклов на учёт, а также при смене владельца, если машине больше четырёх лет. ТО понадобится и при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Штрафы за отсутствие ТО вырастут

В марте 2022 года вступят в силу поправки в КоАП, увеличивающие штраф за отсутствие техосмотра до двух тысяч рублей — сейчас он составляет 500—800 рублей. Но коснётся это только машин, подлежащих обязательному ТО.

Минтранс ужесточил требования к фотографированию на пунктах техосмотра: сейчас требуется два снимка — авто спереди и сзади, а теперь будут фотографировать машину спереди, сзади и сбоку, а рядом с ней в полный рост должен находиться технический эксперт. Это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

Лихачей посадят

В новом году ужесточат наказание для нарушителей правил дорожного движения, которых уже неоднократно штрафовали, например, за превышение скорости или выезд на встречную полосу, и лишили водительских прав. Такой документ разработали представители четырёх думских фракций по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Водителей из групп риска хотят тестировать на наркотики и алкоголизм

Изменения внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предусматривают наказание для лихачей, у которых до этого было два административных нарушения. Их могут оштрафовать на 200—300 тысяч рублей, назначить до 480 часов обязательных или до двух лет принудительных работ либо посадить за решетку на два года. Для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, максимальный срок составит три года.

Камеры по закону

Также в 2022 году могут установить единые правила размещения дорожных камер в России. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 17 декабря и намерена рассмотреть во втором и третьем чтениях уже в начале года.

Сейчас общих требований к установке камер нет. В одних регионах они скрыты от водителей, в других их ставят слишком близко друг от друга. Большинство автовладельцев жалуются, что штрафы на основании фото- и видеофиксации назначают несправедливо. Поэтому систему видеонаблюдения на дорогах нужно корректировать, считают парламентарии. В случае принятия законопроекта правила размещения камер утвердит правительство.

pnp.ru