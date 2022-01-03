В первый день 2022 года в Мурманской области родились восемь детейКак нас будут лечить в новом году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.01.22 14:00

2022 год: водители смогут проходить техосмотр по желанию, а злостных нарушителей ПДД будут сажать в тюрьму

В 2022 году вступит в силу закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей физических лиц. Парламентарии считают, что он давно уже превратился в формальность и сбор денег с автовладельцев. Но для грузовиков, такси и автобусов проверка останется обязательной. Также в следующем году станут строже наказания для лихачей на дорогах: злостным нарушителям ПДД светит три года тюрьмы.

Техосмотр отменили

Согласно ПДД, водители и так обязаны содержать свои машины в исправном состоянии, независимо от того, проходили они проверку или нет. Из-за технических неисправностей машин и мотоциклов происходит лишь один процент ДТП. По словам соавтора закона, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, депутатам много жаловались на ТО: «В большинстве случаев этот процесс стал формальностью, на которую люди тратят время и деньги».

Закон коснётся около 50 миллионов автомобилей, сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ разработали в интересах автовладельцев, чтобы не возникало разночтений.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны, — подчеркнул Володин. — Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан».

Документ вступил в силу 30 декабря. Теперь техническая проверка нужна только при постановке частных автомобилей и мотоциклов на учёт, а также при смене владельца, если машине больше четырёх лет. ТО понадобится и при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Штрафы за отсутствие ТО вырастут

В марте 2022 года вступят в силу поправки в КоАП, увеличивающие штраф за отсутствие техосмотра до двух тысяч рублей — сейчас он составляет 500—800 рублей. Но коснётся это только машин, подлежащих обязательному ТО.

Минтранс ужесточил требования к фотографированию на пунктах техосмотра: сейчас требуется два снимка — авто спереди и сзади, а теперь будут фотографировать машину спереди, сзади и сбоку, а рядом с ней в полный рост должен находиться технический эксперт. Это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

Лихачей посадят

В новом году ужесточат наказание для нарушителей правил дорожного движения, которых уже неоднократно штрафовали, например, за превышение скорости или выезд на встречную полосу, и лишили водительских прав. Такой документ разработали представители четырёх думских фракций по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Водителей из групп риска хотят тестировать на наркотики и алкоголизм

Изменения внесли в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предусматривают наказание для лихачей, у которых до этого было два административных нарушения. Их могут оштрафовать на 200—300 тысяч рублей, назначить до 480 часов обязательных или до двух лет принудительных работ либо посадить за решетку на два года. Для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, максимальный срок составит три года.

Камеры по закону

Также в 2022 году могут установить единые правила размещения дорожных камер в России. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 17 декабря и намерена рассмотреть во втором и третьем чтениях уже в начале года.

Сейчас общих требований к установке камер нет. В одних регионах они скрыты от водителей, в других их ставят слишком близко друг от друга. Большинство автовладельцев жалуются, что штрафы на основании фото- и видеофиксации назначают несправедливо. Поэтому систему видеонаблюдения на дорогах нужно корректировать, считают парламентарии. В случае принятия законопроекта правила размещения камер утвердит правительство.

 

pnp.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Фёдор Степанович
02.01.22 10:00
В 2022 году естественная убыль в России продолжится, раз наше правительство упрощает режим получения российского гражданства жителей из стран бывших в составе СССР. С чем всех и поздравляю!
Комментарий к новости:В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%
Monica Lewinsky.
28.12.21 17:59
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде
Комментарий к новости:«Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме
Andrey Ivanov
23.12.21 12:01
С праздником! Я кстати сам решил получить образование и работать энергетиком. На сегодняшний день это одна их самых высокооплачиваемых профессий. Вот в общем нашел курсы переподготовки на энергетика h
Комментарий к новости:День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:55«Болельщицы со стажем». Художественный фильм (16+)22:25Концерт Михаила Задорнова «Четвертая власть». (16+)
-PRO Деньги (16+)Когда жителям СЗФО лучше идти в отпуск в 2022 году, чтобы остаться с прибылью-PRO Валюту (16+)Предновогодние потери рубля: курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар укрепился на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)2022 год: водители смогут проходить техосмотр по желанию, а злостных нарушителей ПДД будут сажать в тюрьму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика