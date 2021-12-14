20227 рублей - в Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

В Мурманской области установлена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить социальный минимум в стране на 8,6%.

Постановление регионального правительства устанавливает прожиточный минимум на территории региона в следующих размерах: в расчёте на душу населения – 20227 рублей; для трудоспособного населения – 22047 рублей; для пенсионеров – 17395 рублей; для детей – 19620 рублей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума рассчитывается для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки.