Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 10:15
20227 рублей - в Мурманской области установлен новый прожиточный минимум
В Мурманской области установлена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить социальный минимум в стране на 8,6%.
Постановление регионального правительства устанавливает прожиточный минимум на территории региона в следующих размерах: в расчёте на душу населения – 20227 рублей; для трудоспособного населения – 22047 рублей; для пенсионеров – 17395 рублей; для детей – 19620 рублей.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, величина прожиточного минимума рассчитывается для оценки уровня жизни населения Мурманской области и представления мер социальной поддержки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В новом году Североморск планирует жить с бездефицитным бюджетом-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» снижаются-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте