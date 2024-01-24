Плюсы аренды студии в КазаниВ Мурманске будет дан старт уникальной экспедиции, проводимой по поручению Президента России Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 15:30

2023 год показал сокращение общего количества ДТП по итогам мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта

Одной из первоочередных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» является повышение безопасности дорожного движения. Нацпроект ставит своей целью обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, ремонт региональных и муниципальных дорог, ликвидацию мест концентрации ДТП, усиление контроля за соблюдением требований правил дорожного движения.

В 2023 году, согласно статистике ГИБДД по Мурманской области, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года достигнуто сокращение на 7,2% общего количества дорожно-транспортных происшествий. По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории области зарегистрировано 622 ДТП (в 2022 году – 670).

Для устранения наиболее значимых угроз в области безопасности дорожного движения, характерных для Мурманской области, реализован ряд мероприятий.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области в 2023 году выполнены дорожные работы на 77,42 км автомобильных дорог регионального значения, 14,3 км улично-дорожной сети агломерации «Мурманская», 244,23 пог. метрах искусственных дорожных сооружений регионального значения.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2023 году выполнено:

- устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633;

- устройство недостающего электроосвещения и его содержание на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами, км 4+320 - км 4+560; км 13+500 - км 14+100;

- устройство недостающего электроосвещения и его содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500;

- на автомобильных дорогах дополнительно установлены 20 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2023 году также проведены мероприятия.

В ходе работы по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения проведены мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов: акции «Детское кресло - спасенная жизнь», «Возьми ребенка за руку», «Водитель помни – ты тоже родитель», «Ребенок в безопасности», «Подъездные пути к школе», «Пешеходный переход – зона особого внимания» и др.

В образовательных организациях региона сформировано 1653 уголков БДД.

Для углубленного изучения детьми ПДД, обеспечено функционирование в школах 99 специальных кабинетов. На территории области функционирует 33 автоплощадки, 20 мобильных автогородков, 8 автодромов.

С целью формирования культуры автотранспортной безопасности, воспитания полноценных участников дорожного движения в регионе действует 125 отрядов юных инспекторов движения, численный состав – 1702 человека.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2023 году реализовано следующее:

- завершены работы по устройству недостающего электроосвещения на автодороге федерального значения Р-21 «Кола» в районе съездов на Абрам-Мыс, н.п. Корзуново, войсковую часть в Печенгском районе, а также на автоподъезде к городу Североморск;

- на время зимнего периода были введены ограничения скоростного режима на 4 участках до 70 км/час, на 2 участках до 60 км/час;

- с началом зимнего периода на всех участках 77 региональных автодорог, эксплуатируемых под уплотненным снежным покровом, была ограничена скорость движения до 60 км/час;

- оборудование на проезжей части аварийных участков федеральных дорог дорожных ограждений (направляющих устройств) для разделения встречных потоков (км 1193, км 1378 всего 110 метров);

- на автомобильных дорогах Мурманской области, в местах где она предусмотрена проектом организации дорожного движения, нанесена горизонтальная и вертикальная дорожные разметки, в местах где автодорога эксплуатируется под уплотненным снежным покровом, предписания, вводимые дорожной разметкой продублированы дорожными знаками.

- обустройство 47 пешеходных переходов устройствами для проецирования на проезжей части горизонтальной дорожной разметки 1.14.1. «Пешеходный переход».

- обустройство на автомобильных дорогах местного значения 64 шт. искусственных неровностей перед пешеходными переходами.

- обеспечено функционирование 132 единиц комплексов фиксации нарушений ПДД (контроль скоростного режима, нарушение правил остановки стоянки), заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов фото-видеофиксации.

- проведен анализ ДТП за 2022 год, определены места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Выявлено 6 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: г. Мурманск - 3, автомобильная дорога Р-21 «Кола» - 2, автомобильная дорога «Мишуково - Снежногорск» - 1. Проведено их обследование, разработаны планы мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах Мурманской области, проведены работы по их реализации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны профессии, представителям которых предлагают самую высокую и самую низкую зарплаты в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 36 копеек, евро прибавляет почти на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)«АтомЭнергоСбыт» обеспечил 100-процентную собираемость платежей по итогам 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика