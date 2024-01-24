2023 год показал сокращение общего количества ДТП по итогам мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта

Одной из первоочередных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» является повышение безопасности дорожного движения. Нацпроект ставит своей целью обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, ремонт региональных и муниципальных дорог, ликвидацию мест концентрации ДТП, усиление контроля за соблюдением требований правил дорожного движения.

В 2023 году, согласно статистике ГИБДД по Мурманской области, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года достигнуто сокращение на 7,2% общего количества дорожно-транспортных происшествий. По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории области зарегистрировано 622 ДТП (в 2022 году – 670).

Для устранения наиболее значимых угроз в области безопасности дорожного движения, характерных для Мурманской области, реализован ряд мероприятий.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области в 2023 году выполнены дорожные работы на 77,42 км автомобильных дорог регионального значения, 14,3 км улично-дорожной сети агломерации «Мурманская», 244,23 пог. метрах искусственных дорожных сооружений регионального значения.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2023 году выполнено:

- устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633;

- устройство недостающего электроосвещения и его содержание на автомобильной дороге Кола - Мурмаши с подъездами, км 4+320 - км 4+560; км 13+500 - км 14+100;

- устройство недостающего электроосвещения и его содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500;

- на автомобильных дорогах дополнительно установлены 20 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2023 году также проведены мероприятия.

В ходе работы по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения проведены мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов: акции «Детское кресло - спасенная жизнь», «Возьми ребенка за руку», «Водитель помни – ты тоже родитель», «Ребенок в безопасности», «Подъездные пути к школе», «Пешеходный переход – зона особого внимания» и др.

В образовательных организациях региона сформировано 1653 уголков БДД.

Для углубленного изучения детьми ПДД, обеспечено функционирование в школах 99 специальных кабинетов. На территории области функционирует 33 автоплощадки, 20 мобильных автогородков, 8 автодромов.

С целью формирования культуры автотранспортной безопасности, воспитания полноценных участников дорожного движения в регионе действует 125 отрядов юных инспекторов движения, численный состав – 1702 человека.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в рамках комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2023 году реализовано следующее:

- завершены работы по устройству недостающего электроосвещения на автодороге федерального значения Р-21 «Кола» в районе съездов на Абрам-Мыс, н.п. Корзуново, войсковую часть в Печенгском районе, а также на автоподъезде к городу Североморск;

- на время зимнего периода были введены ограничения скоростного режима на 4 участках до 70 км/час, на 2 участках до 60 км/час;

- с началом зимнего периода на всех участках 77 региональных автодорог, эксплуатируемых под уплотненным снежным покровом, была ограничена скорость движения до 60 км/час;

- оборудование на проезжей части аварийных участков федеральных дорог дорожных ограждений (направляющих устройств) для разделения встречных потоков (км 1193, км 1378 всего 110 метров);

- на автомобильных дорогах Мурманской области, в местах где она предусмотрена проектом организации дорожного движения, нанесена горизонтальная и вертикальная дорожные разметки, в местах где автодорога эксплуатируется под уплотненным снежным покровом, предписания, вводимые дорожной разметкой продублированы дорожными знаками.

- обустройство 47 пешеходных переходов устройствами для проецирования на проезжей части горизонтальной дорожной разметки 1.14.1. «Пешеходный переход».

- обустройство на автомобильных дорогах местного значения 64 шт. искусственных неровностей перед пешеходными переходами.

- обеспечено функционирование 132 единиц комплексов фиксации нарушений ПДД (контроль скоростного режима, нарушение правил остановки стоянки), заключен государственный контракт на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов фото-видеофиксации.

- проведен анализ ДТП за 2022 год, определены места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Выявлено 6 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: г. Мурманск - 3, автомобильная дорога Р-21 «Кола» - 2, автомобильная дорога «Мишуково - Снежногорск» - 1. Проведено их обследование, разработаны планы мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах Мурманской области, проведены работы по их реализации.

Фото: https://gov-murman.ru