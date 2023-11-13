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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 18:00

2023 год: россияне смягчили контроль над финансами, но нарастили объём сбережений

Каждый второй россиянин оценивает свой уровень финансовой грамотности как средний, высоким считает его каждый четвёртый мужчина и каждая пятая женщина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активнее граждане из всех округов страны.

В вопросе учёта доходов и расходов россияне придерживаются нестрогого подхода, стараются планировать краткосрочные траты и иметь сбережения в размере 1-2 окладов. В опросе 2 из 3 россиян ведут личный финансовый учёт: каждый второй примерно подсчитывает свои доходы и расходы, 16% — скрупулезно. Причём строгий учёт доходов и расходов чаще всего ведут россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (23%). Каждый третий не следит за своими доходами и тратами (34%).

70% россиян планируют свои доходы и расходы: 36% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% — на полгода—год, 13% планируют траты на более длительный период. На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (20%), на полгода—год — женщины (26%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (27%). 30% не планируют свои доходы и расходы.

В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений россиян в среднем хватит чуть больше чем на 4 месяца. 14% россиян хватит накоплений лишь на месяц. Жить на отложенные средства 1—2 месяца смогут 20% опрошенных, 3—6 месяцев — 11%. Благодаря финансовой подушке 8% смогут жить без доходов полгода—год, 7% — более года. 4 из 10 россиян не имеют сбережений.

Уровень своей финансовой грамотности россияне чаще всего оценивают как средний (53%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 22% россиян, низкую — 15%. В высоком уровне своей финансовой грамотности мужчины уверены больше женщин (25 и 19% соответственно). Но чаще всего так отвечали респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (28%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года уменьшилось число тех, кто ведёт финансовый учёт и планирование. В то же время количество россиян без сбережений снизилось на 7 процентных пунктов.

Время проведения опроса: 2—9 ноября 2023 года.

 

 

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