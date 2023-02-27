В Мурманской области продолжают развивать сферу туризма. Сегодня на оперативном совещании регионального правительства губернатор Андрей Чибис сообщил, что на поддержку туроператоров и развитие туризма выделено около 27 млн рублей.

«2023 год станет годом активного приключенческого туризма на Кольском полуострове. На поддержку туроператоров, кто планирует работать в этом направлении, в бюджете региона выделено 4 млн рублей. Ещё почти 23 млн рублей будет направлено на создание и развитие национальных туристических маршрутов, в том числе их оснащение и обустройство», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о развитии и поддержке туристических проектов в 2023 году доложил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.