2023-й для Североморска был очень насыщенным и плодотворным - глава ЗАТО г. Североморск рассказал о реализации в муниципалитете плана «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели результаты реализации регионального плана «На Севере – жить» в ЗАТО г. Североморск. О проведённых работах губернатору Андрею Чибису доложил глава муниципалитета Олег Прасов.

Олег Прасов отметил, что системная работа в ЗАТО ведётся по всем направлениям. Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. В прошлом году в рамках программы завершено комплексное благоустройство территорий 14 многоквартирных домов по улицам Полярная, Морская и Сафонова, установлены 4 новые игровые и спортивные площадки, отремонтировано 14 трапов, установлено более 300 опор наружного освещения.

Успешно работает губернаторская программа «На Севере – твой проект». В 2023 году при активной поддержке североморцев удалось реализовать два проекта: благоустройство сквера на улице Гаджиева в Североморске и строительство нового хоккейного корта в п.г.т. Сафоново, где помимо основных работ – подготовки основания, монтажа коробки и нового освещения – благодаря инициативе жителей посёлка также дополнительно была установлена раздевалка со всеми коммуникациями.

По программе реновации ЗАТО выполнен снос 11 аварийных зданий и отремонтировано более 70 квартир.

В 2023 году в муниципалитете значительно увеличился объём дорожных работ. В ремонтопригодный период при поддержке областного правительства приведены в нормативное состояние 13 проездов на общую сумму 226,9 млн рублей.

В рамках реализации плана «На Севере – жить» в ЗАТО Североморск создаются условия для обучения и развития подрастающего поколения. В прошлом году сразу три школы открыли двери после капитального ремонта: №2 – в п.г.т. Сафоново, №1 и №12 – в Североморске. В зданиях школ проведены работы по ремонту фасада, кровли, отделка помещений, ремонт внутренних инженерных систем, установлены новые теплопункты, закуплено школьное оборудование и мебель, а также благоустроены прилегающие территории. Стоимость работ составила порядка 700 млн рублей, более 50% из которых – средства областного бюджета.

В прошлом году на базе североморской школы №7 начали функционировать площадки олимпиадной подготовки «Уникум». В школе были отремонтированы кабинеты химии, биологии, физики и информатики, закуплено новое оборудование (интерактивные доски и проекторы, учебные пособия, лабораторное оборудование) и мебель.

Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. Молодёжное пространство «СОПКИ», которое было открыто в Североморске в декабре 2021 года, – это не только центр притяжения молодёжи города, но и центр для саморазвития и создания перспективных проектов. Только в 2023 году мероприятия, организованные в «СОПКАХ», посетили свыше 10 тысяч человек.

С нового учебного года на базе школы №11 открылось молодёжное спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ». Спортзал оснащён современным инвентарём, кардио- и силовыми тренажёрами, беговыми дорожками, на которых могут заниматься и опытные спортсмены, и новички.

Важным блоком работы администрации муниципалитета является помощь семьям участников специальной военной операции и их семьям. Североморцы активно участвуют в акции «Север – помогает», которая стартовала по инициативе губернатора Мурманской области. Также в муниципалитете эффективно работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции.

В октябре 2023 года в Североморске открылось третье в регионе многофункциональное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданное на базе Североморской городской библиотеки. Оно оснащено уникальным современным интерактивным оборудованием, здесь проводятся индивидуальные консультации и тематические недели, в том числе для семей участников СВО по разным направлениям: семейное право, здравоохранение, образование, культура и социальная сфера.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, важным направлением плана «На Севере – жить» является модернизация первичного звена здравоохранения. За последние годы были отремонтированы детская поликлиника и ФАП в н.п. Щукозеро, а также построены новые амбулатории в п.г.т. Сафоново и н.п. Севреоморск-3, приобретено около 700 единиц оборудования и мебели. В течение последних лет предоставлено жильё семьям 155 медицинских работников, в том числе в 2023 году – 21 квартира. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина началась активная подготовка к ремонтным работам в главном корпусе Центральной районной больницы.

«2023-й для Североморска был очень насыщенным и плодотворным. На этот год планов не меньше. В частности, большой объём работы будет реализован и в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и решений Президента по реновации ЗАТО. Поэтому продолжаем активно работать. Искренне благодарю губернатора Андрея Владимировича и правительство Мурманской области за помощь и поддержку во всех направлениях социально-экономического развития нашего ЗАТО», – отметил глава муниципалитета.

Фото: https://gov-murman.ru