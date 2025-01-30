2024 год для Мурманского морского рыбного порта был достаточно плодотворным
На Мурманском морском рыбном порту подвели итоги работы предприятия за 2024 год. Как отмечается на сайте ММРП, «год был достаточно плодотворным, и мы хотим поделиться нашими успехами с вами. Наши показатели несколько раз за 2024 год достигали рекордных отметок».
По перевалке рыбопродукции у порта лучший результат с 2010 года. Что касается общего грузооборота, то в 2024 году был лучший результат с 2006 года, то есть за последние 18 лет.
«Это очень важные для нас показатели, которые доказывают, что мы двигаемся и развиваемся в верном направлении», - отмечает пресс-служба АО «ММРП».
Грузооборот АО «ММРП» в 2024 году составил 418,2 тысячи тонн, в том числе: рыбопродукция 278,2 тысячи тонн, нефтепродукты 129,1 тысячи тонн, прочие грузы 10,9 тысячи тонн.