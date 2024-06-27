2024 год: масштабная программа ремонта техники реализуется в ММТП и МБТ

До конца года на ремонтную программу техники и перегрузочного оборудования в АО «Мурманский морской торговый порт» НТК направят более 1 млрд рублей, в МБТ – 262 млн рублей.

В текущем году в Мурманском терминале уже введён в работу гидравлический кран. Также после длительного ремонта вернулись в строй три манипулятора в торговом порту. А к 10 июля должен завершиться ремонт крана «Аист» в ММТП, что позволит повысить производительность выгрузки на железнодорожном фронте.

Кроме того, как сообщает пресс-служба АО «ММТП», в стадии ремонта ещё находятся три крана «Аист»: два в ММТП и один в МБТ.

В других портах и терминалах НТК на ремонт выделено: Малый порт — 43 млн рублей; Туапсинский балкерный терминал — 224 млн рублей; Дальтрансуголь — 425 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».