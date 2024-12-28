2024 год стал наиболее удачным для тяжёлой промышленности и ИТ-компаний - большое исследование hh.ru

Эффект внешних событий остаётся на уровне прошлого года: 41% работодателей называют глубину их влияния в 2024 году примерно такой же, как и в 2023-м. Однако для СЕО компаний уходящий год оказался хуже – сразу 42% заявили о серьёзном воздействии экономических и общественно-политических событий на бизнес. Наиболее подвержены влиянию событий текущего года HoReCa (41%) и строительство (38%).

Аналитики hh.ru провели опрос среди работодателей и выяснили, как они оценивают уходящий год и влияние внешних событий на компанию с точки зрения бизнеса. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России.

31% опрошенных работодателей рассказали hh.ru, что 2024 год в их компании однозначно прошёл лучше, чем 2023 год. Ещё 5% отметили, что год был лучше предыдущего, но хуже, чем 2022. Для 2% компаний 2024-й оказался более благоприятным, чем 2022-й, но менее удачным, чем 2020-й.

19% работодателей считают, что уходящий год не принёс существенных изменений и для их бизнеса прошел также, как и предыдущий. Ещё 43% дали однозначно негативную характеристику: в их компаниях 2024 год прошел хуже, чем 2023 год.

Интересно, что оценка уходящего года отличается в зависимости от позиции, которую респондент занимает в компании. Так, среди СЕО и собственников бизнеса 40% считают, что 2024 год был лучше предыдущего, среди руководителей отделов или подразделений компании такого мнения придерживают лишь 28%. Среди HRD и руководителей отделов по персоналу позитивно оценили уходящий год 36%, а среди линейных специалистов по подбору персонала и HR-менеджеров – только 30%.

О том, что 2024 год был хуже 2023-го, чаще всего говорили представители крупного бизнеса (со штатом от 1000 человек) – 47% из них дали негативную оценку. Позитивные изменения в 2024 году чуть чаще, чем в других компаниях, происходили в малом бизнесе (до 100 человек) (наглядно на диаграмме 1).

С точки зрения отраслевой принадлежности наиболее удачным 2024 год стал для тяжёлой промышленности (40% считают, что год прошёл лучше предыдущего), ИТ-компаний (34%) и лёгкой промышленности (33%). И наоборот – хуже, чем в 2023 году, себя ощущали компании из отраслей «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (54%), «Логистика» (50%) и «Финансовые технологии» (48%).

При этом только 7% работодателей считают, что внешние события 2024 года (санкционное давление, отток мигрантов, повышение ключевой ставки и т.д.) отразились на бизнесе позитивно. 59% компаний столкнулись с негативным влиянием экономических и общественно-политических событий. Ещё 22% опрошенных считают, что внешний фон не оказал никакого заметного воздействия на их бизнес, а 11% затруднились дать оценку.

Лучше всего к внешним событиям адаптировались самые крупные и самые небольшие компании – по 8% из них отметили позитивное влияние. В то же время чем крупнее бизнес, тем чаще он сталкивался с отрицательными последствиями событий 2024 года (наглядно на диаграмме 2).

Внешние события наиболее сильно затронули компании из отраслей «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (71% из них в полной мере ощутили негативное воздействие), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (69%) и «Легкая промышленность» (63%). Про позитивное влияние внешних событий чаще говорили в отраслях тяжелой промышленности (13%), ИТ-технологий (11%) и добычи/переработки сырья (9%).

Эффект внешних событий остаётся на уровне прошлого года: 41% работодателей называют глубину их влияния в 2024 году примерно такой же, как и в 2023-м. Однако для СЕО компаний уходящий год оказался хуже – сразу 42% заявили о серьёзном воздействии экономических и общественно-политических событий на бизнес. Наиболее подвержены влиянию событий текущего года HoReCa (41%) и строительство (38%) (наглядно на диаграмме 3).