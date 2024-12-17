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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 14:00

2024 год в рублях: рейтинг самых высоко- и низкооплачиваемых профессий

Рост номинального среднего заработка в 2024 году опережает инфляцию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по заказу «Коммерсант.Деньги» проанализировал динамику заработных плат за год.

Топ-10 самых высоких медианных зарплат российского рынка труда 2024 года на 2/3 состоит из программистов, ещё на 1/5 — из других профессий в IT или около IT и на 1/8 — из врачей. Средняя рыночная заработная плата в 2024 году выше всего — у разработчиков на языке Kotlin (360 тысяч рублей в месяц); программистов Go и Rust (по 330 тысяч рублей); программистов Java, Scala и Angular.js (по 320 тысяч рублей).

В топ-5 самых высоких входят зарплаты программистов Erlang (310 тысяч рублей); разработчиков iOS, инженеров DevOps и product-менеджеров (по 300 тысяч рублей). На пятой строке оказалась и неайтишная профессия стоматолога-ортопеда: средний заработок с учетом процента от стоимости оказанных услуг также равен 300 тысяч рублей. Есть еще врачи в топ-10: на 7 строке — стоматолог-хирург (280 тысяч рублей), на 9 и 10 строках — репродуктолог и косметолог (240 и 230 тысяч рублей соответственно).

Самые низкие зарплаты в 2024 году — в клининге. Санитар аптеки зарабатывает в среднем 45 тысяч рублей в месяц, уборщик помещений — 52 тысячи, оператор поломоечной машины — 55 тысяч. Чуть выше заработок у младшего медицинского персонала: сестёр-хозяек, младших медицинских сестёр и санитаров (по 60 тысяч рублей). В call-центрах и диспетчерских службах, на начальных складских позициях (упаковщика и маркировщика) зарабатывают в среднем по 65 тысяч рублей в месяц. Кто еще в топ-10 малооплачиваемых: секретари и офис-менеджеры, охранники, кассиры, лаборанты, бухгалтеры, пешие курьеры, некоторые рабочие позиции (плотник, сантехник, слесарь, электромонтер).

В топ-10 профессий с наиболее высоким темпом прироста заработка — много низкооплачиваемых позиций (они в нашем «Топ-10 самых низких медианных зарплат»). В первой пятерке профессий с максимальным темпом прироста зарплат — персонал складов, рабочие строек и производств, линейный персонал в торговле. Первую строку поделили водители складских погрузчиков и шлифовщики металлообрабатывающих производств (плюс по 26,7% или 20 тысяч рублей за год).

В топ-10 позиций с самым низким темпом прироста зарплат за год — программисты. У программиста Kotlin с самой большой медианной зарплатой, доход за год увеличился всего на 2,9% (+10 тысяч рублей в 2024 году). У разработчиков на других языках +10 тысяч рублей дают прирост от 3 до 4% за год.

Время проведения исследования: декабрь 2024 года.

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