2024 год завершается с официальным курсом выше 100 рублей за доллар

По итогам 2024 года рубль подешевел ко всем основным мировым валютам: на 13,4% по отношению к доллару, почти на 7% по отношению к евро и на 6,8% по отношению к юаню, подсчитал «РБК» на основе данных Банка России.

Год впервые завершится с официальным курсом выше 100 рублей за доллар. При этом ослабление рубля нельзя назвать рекордным. В 2023 году курс доллара к рублю вырос на 29,27% до 90,36 рубля. В 2015 году доллар подорожал на 31,4%, а в 2014-м на фоне двукратного обвала цен на нефть доллар вырос к рублю более чем на 70%.

Эксперты считают одним из ключевых событий для российской валюты остановку биржевых торгов долларом и евро, что привело к фрагментации, снижению прозрачности и ликвидности рынка. Давление на рубль также оказывали геополитика и смягчение локальных требований о репатриации экспортной выручки.

В 2025 году все негативные факторы сохранятся, поэтому аналитики ждут дальнейшего ослабления рубля на 5–10% от уровней конца декабря.