2025 год стал для Мурманской области рекордным по вводу жилья – план выполнен на 181%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, тема обновления жилищной и социальной инфраструктуры вчера стала ключевой в повестке оперативного совещания. Участники рассмотрели результаты работ по строительству и капитальному ремонту, которые ведутся в рамках национальных проектов и губернаторского плана «На Севере – жить!».

«Активизируются не только федеральные, но и местные застройщики, в работу вовлекаются ранее приобретённые земельные участки и объекты незавершённого строительства. Видно динамику, связанную с ростом именно жилищного строительства, – 2025 год стал для Мурманской области рекордным по вводу жилья. План, который установлен для региона национальным проектом, выполнен на 181%, введено более 98 тысяч квадратных метров жилья. Темп сохраняется и в этом году: только за первые два месяца 2026 года введено ещё 11 тысяч квадратных метров, это уже более 10% от объёма всего прошлого года. Такой комплексной застройки не было со времён Советского Союза», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Сегодня в регионе одновременно строится 20 многоквартирных домов, это почти 4 тысячи квартир и 148 тысяч квадратных метров жилья. Около 80% квартир – коммерческий рынок: люди покупают жильё и связывают своё будущее с Мурманской областью. За последний год в новостройках продано более 800 квартир.

«Серьёзным драйвером остаётся Арктическая ипотека под 2% – уже выдано 2195 кредитов на сумму более 7,5 миллиарда рублей. Хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал эту инициативу в июле 2023 года на совещании в Мурманской области, а также заместителю председателя правительства – полномочному представителю Президента России в ДФО Юрию Петровичу Трутневу, министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Олеговичу Чекункову, – вместе с ними мы вырабатывали это решение. По соглашениям с крупнейшими федеральными застройщиками в ближайшие десять лет в регионе планируем построить порядка 1 миллиона квадратных метров жилья. Для понимания масштаба – это более чем в 10 раз превышает объём ввода жилья только за прошлый год, фактически речь идёт о создании новой городской среды», – подчеркнул глава региона.

Одновременно продолжается строительство жилья за счёт бюджетных средств – для расселения аварийного фонда и обеспечения отдельных категорий граждан. Сейчас строится 6 домов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

«Развивается и система арендного жилья. Благодаря поддержке Юрия Петровича Трутнева часть квартир в строящихся домах уже приобретена в рамках программы «Доступное арендное жильё». Этот вопрос мы отдельно обсуждали во время его визита в регион в ноябре. Здесь мы плотно взаимодействуем с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Леонтьевичем Мутко и его командой, за что коллегам отдельное спасибо. Напомню, что принципиальное решение о том, что на Арктическую зону РФ должна быть распространена программа доступного арендного жилья, принято нашим президентом в рамках Международного Арктического форума в Мурманске», – отметил Андрей Чибис.

Большая работа ведётся также по развитию социальной инфраструктуры. В прошлом году завершено строительство Центра культурного развития в Мурманске, открыт бассейн в Североморске в рамках программы реновации ЗАТО. В Кировске при поддержке компании «ФосАгро» после реконструкции открыт исторический кинотеатр «Большевик», который был заброшен с 90-х годов, а сейчас стал современным культурным центром.

«Важно, что речь идёт не только о новой стройке. Большой объём работ ведётся по капитальному ремонту действующей социальной инфраструктуры. Только в 2025 году по всему региону обновлены 6 объектов здравоохранения, 18 объектов образования и 5 объектов культуры и спорта. Несмотря на непростую бюджетную ситуацию и существующие ограничения, эта работа активно ведется», – сказал глава региона.

Так, завершены ремонты детской поликлиники в Ковдоре, взрослой поликлиники в Апатитах, отделения реанимации Кандалакшской ЦРБ, обновлены школы и детские сады в Мурманске и других муниципалитетах. В прошлом году ремонт проведён в 14 школах. Сейчас работы продолжаются ещё на десятках объектов — на завершающей стадии находится капитальный ремонт детской поликлиники в Апатитах. Продолжается комплексное обновление Североморской центральной районной больницы, — по сути глобальная реконструкция, это будет новый современный объект.

Продолжается модернизация объектов культуры, спорта и ЖКХ — от библиотек и спортивных школ до котельных, сетей водоснабжения и теплоснабжения.

«Такой масштаб иногда создаёт неудобства для наших жителей. Прошу к этому относиться с пониманием, потому что стройки, ремонты – это крайне важно для Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о строительстве и капитальном ремонте объектов в 2025 году и планах на 2026 год в рамках плана «На Севере – жить!» доложила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

