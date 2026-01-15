2025 год стал самым тёплым в Мурманске за 90-летний период наблюдений

По информации Гидрометцентра России прошедший 2025 год стал в России вторым самым тёплым в истории регулярных метеорологических наблюдений в стране, т.е. с 1891 года. Ещё теплее был только 2020 год, когда единственный раз средняя температура года превысила 0°С.

Как сообщает Мурманское УГМС, на северном полушарии Земли средняя температура 2025 года, рассчитанная с точностью до 0,1°С, ранжируется, как 2-3 самое высокое значение в истории наблюдений. Рекордно тёплым остаётся 2024 год.

По расчётам специалистов Мурманского гидрометцентра, 2025 год в Мурманской области занимает третье место в ряду метеорологических наблюдений с 1936 года. Ещё более тёплыми на территории нашего региона были 1938-й и 2020 годы. В отдельных населённых пунктах, в том числе и г. Мурманске, 2025 год стал самым тёплым за 90-летний период наблюдений. В среднем по области аномалия годовой температуры воздуха, т.е. отклонение от климатической нормы, составила 1,6°С. Наибольшая положительная аномалия средней годовой температуры отмечалась в центре и на востоке нашей области.

Диаграмма десяти самых тёплых лет в Мурманской области от Мурманского УГМС: https://kolgimet.ru/news/news/anomalno-teplyi-2025-god/?no_cache=1&cHash=981c9d612225b5b8a0f91d41bdebccda