2025 год стал самым тёплым в Мурманске за 90-летний период наблюдений

По информации Гидрометцентра России прошедший 2025 год стал в России вторым самым тёплым в истории регулярных метеорологических наблюдений в стране, т.е. с 1891 года. Ещё теплее был только 2020 год, когда единственный раз средняя температура года превысила 0°С.

Как сообщает Мурманское УГМС, на северном полушарии Земли средняя температура 2025 года, рассчитанная с точностью до 0,1°С, ранжируется, как 2-3 самое высокое значение в истории наблюдений. Рекордно тёплым остаётся 2024 год.

По расчётам специалистов Мурманского гидрометцентра, 2025 год в Мурманской области занимает третье место в ряду метеорологических наблюдений с 1936 года.  Ещё более тёплыми на территории нашего региона были 1938-й и 2020 годы. В отдельных населённых пунктах, в том числе и г. Мурманске, 2025 год стал самым тёплым за 90-летний период наблюдений. В среднем по области аномалия годовой температуры воздуха, т.е. отклонение от климатической нормы, составила 1,6°С. Наибольшая положительная аномалия средней годовой температуры отмечалась в центре и на востоке нашей области.

 

 

Диаграмма  десяти самых тёплых лет в Мурманской области от Мурманского УГМС: https://kolgimet.ru/news/news/anomalno-teplyi-2025-god/?no_cache=1&cHash=981c9d612225b5b8a0f91d41bdebccda

Комментарии

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
