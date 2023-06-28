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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.23 14:30

208 образовательных программ в 13 институтах и факультетах реализуется в Мурманском арктическом университете

Об этом сообщила и.о. ректора Мурманского арктического университета Ирина Шадрина в ходе вчерашнего заседания правительства Мурманской области. В своём докладе глава самого крупного в Кольском Заполярье университета подробно рассказала о перспективах развития вуза.

«Новый университет будет максимально ориентирован на глобальную арктическую повестку. Образовательные программы опираются на исследовательскую базу, а проекты, реализуемые в рамках обучения, – на разработку новых продуктов и технологий, востребованных в ключевых отраслях Арктической зоны», – отметила Ирина Шадрина.

В соответствии с этим, как подчеркнула глава МАУ, стратегические цели развития университета делятся на несколько групп: для студентов и курсантов – создание условий для реализации амбиций и потенциала, предоставляя возможность менять мир на глобальном уровне. Для преподавателей и ученых – создание условий для проведения исследований, передачи новых знаний и творческого самовыражения, предоставляя возможность внести свой вклад в устойчивое развитие Арктики. Для общества и партнёров – создание новых знаний, технологий и подготовка высококвалифицированных специалистов для обеспечения комфортного проживания и деятельности человека в Арктике через сохранение природы и развитие диверсифицированной инновационной экономики.

Напомним, что 20 июня 2023 стартовал приём документов на поступление в Мурманский арктический университет. Ирина Шадрина сделала акцент на особенностях приёмной кампании в этом году.

«МАУ предлагает возможности обучения в 13 институтах и факультетах, ранее входивших в состав двух ведущих университетов Заполярья – МАГУ и МГТУ, более 2000 бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования. Поступающие в МАУ в 2023 году могут выбрать 5 программ», – поделилась и.о. ректора.

Нововведение этого года – на момент подачи документов в вуз нужно указать свои приоритеты – расставить выбранные программы по мере убывания интереса. Вузы будут проводить зачисление с учётом обозначенных приоритетов.

Говоря о наиболее востребованных направлениях приёмной кампании, Ирина Шадрина отметила технические, инженерные специальности, IT-технологии, медицинское направление и направления креативной индустрии. В ближайших планах МАУ – формирование и открытие новых направлений и программ подготовки по направлениям «Судоремонт», «Судостроение», «Оператор БПЛА и разработка IT-технологий» и «Навигационные спутниковые системы». Кроме того, с сентября в университете начнёт работу студенческий акселератор Arctic SuperFood 2023 – первый стартап акселератор в Мурманской области, действующий в рамках деятельности АНО «Платформа НТИ «Фуднет». По прохождении программы студенты получат компетенции одной из наиболее востребованных в российском бизнесе профессий.

В ходе доклада глава Мурманского арктического университета рассказала о действующих студенческих объединениях вуза.

«Около 30 студенческих объединений помогают молодым людям реализоваться в разных сферах – от военно-исторической реконструкции до студенческого ансамбля. Параллельно этим активностям широко развита проектная деятельность. Активно работает центр молодёжных инициатив «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Совсем недавно стартовал новый этап проекта «КЛЮЧи», который направлен на изменение подходов в работе со студенческой молодёжью и максимально комфортной адаптации студентов-первокурсников», – поделилась Ирина Шадрина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершении выступления она подчеркнула необходимость консолидации со стороны федеральных программ Минобрнауки России, регионального правительства и ведущих корпораций, осуществляющих свою деятельность в Кольском Заполярье. Это позволит Мурманскому арктическому университету сделать качественный рывок и выйти на новый уровень подготовки высококвалифицированных кадров для развития Арктики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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