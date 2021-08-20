21-22 августа в онлайн-формате состоится всероссийская акция «Под флагом страны»

21-22 августа в формате онлайн-флешмоба Федеральное агентство по делам молодёжи проводит всероссийскую акцию «Под флагом страны».

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого в социальных сетях необходимо опубликовать пост, содержащий:

- фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях из жизни участника, связанных с государственным флагом России;

- видео, где участник под звуки гимна страны демонстрирует флаг России вместе с российскими спортсменами на церемонии награждения и поднятия флага. Монтаж можно подготовить в видеоредакторе или социальной сети «TikTok» с эффектом «на фоне видео».

Записи публикуются в социальных сетях на личных страницах участников с хештегами #Подфлагомстраны #Деньфлага #Роспатриот.

Акция стартует в сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующая публикация появится 21 августа, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.