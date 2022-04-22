21 апреля «Азовсталь» заблокирована, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 64 военных объекта Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение дня, 21 апреля, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – В результате ударов в районе населённого пункта Попасная поражены пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка.

Уничтожены до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражено 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ясное Донецкой Народной Республики уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 140 самолётов, 106 вертолётов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники».

Вчера состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, который доложил, что «Вооружёнными силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь».

Мариуполь является крупным промышленным и основным транспортным узлом на Азовском море. В 2014 году киевский режим объявил город фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. Это фактически столица «Азова»*, батальона «Азов»*.

В город было стянуто большое количество тяжёлого вооружения, военной техники, в том числе танки, РСЗО «Смерч», «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». У «Точки-У» 120 километров дальность, а наш Таганрог – 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов примерно на этом расстоянии находится.

Созданы запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и не только заминированы, но и заблокированы плавкранами. Суда, которые находились там, в основном иностранные суда.

В общей сложности, если говорить по бронетехнике – танки, боевые бронированные машины, их было 179, 170 орудий и миномётов разных, в том числе это реактивные системы залпового огня, о них я уже говорил, «Смерчи» и «Ураганы». На момент окружения 11 марта общая численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наёмников, которых тоже было достаточно, составляла более 8100 человек. В ходе освобождения города более четырёх тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка – более двух тысяч – блокирована в промзоне завода «Азовсталь»...

Шойгу сообщил, что войскам РФ нужно три-четыре дня, чтобы завершить работу по «Азовстали». «Что касается тех, кто скрылся на заводе «Азовсталь»: (они) заблокированы там основательно и по всему периметру. Нам требуется порядка трёх-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали», - сказал глава Минобороны.

- Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, - сказал Владимир Путин. - Приказываю отменить.

Сергей Шойгу: «Есть».

- Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам, - сказал глава государства. - Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.

Сергей Шойгу: «Есть».

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68254/photos/67886

* - батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.



