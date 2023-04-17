21 апреля состоится церемония награждения победителей XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера»

21 апреля в 12.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса.

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Как пишет vk.com/murmanculture, более 40 юных авторов примут свою награду. На празднике состоится вручение главного приза – Гран-при конкурса «Малый триумф», также будут вручены спецпризы от партнёров проекта. В программе мероприятия яркие выступления творческих коллективов Мурманска.

В этом году на конкурс поступило 233 работы из разных городов и посёлков Мурманской области, а также других территорий России.

Полный список победителей и призёров XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера», занявших призовые места (1, 2, 3 место), участников, получивших спецпризы, будет опубликован на сайте библиотеки 21 апреля в 14.00.

Грамоты участникам конкурса будут направлены по электронной почте, указанной в заявке, в течение 14 рабочих дней.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265332%2Falbum-139605315_00%2Frev