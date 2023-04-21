21 апреля в заполярной столице стартуют ежегодные акции «Библионочь» и «Библиосумерки»

В этот день библиотеки города расширят время и формат своей работы — читальные залы станут площадками для познавательных мастер-классов, квестов, творческих встреч и многого другого.

В этом году увлекательную программу для юных читателей подготовила Центральная детская библиотека города Мурманска. В рамках акции «Библиосумерки — 2023» ребятам предложат настольные игры, также мурманчане примут участие в литературных викторинах и библиодискотеке.

Расписание мероприятий:

21 апреля

с 17.00 до 20.00 - Центральная детская библиотека города Мурманска (ул. Беринга, 28), праздничная программа «Читаем вместе»;

с 16.00 до 20.00 - модельная библиотека-филиал № 4 «Библиотека − Центр чтения и досуга» (ул. Капитана Пономарева, 9/5), встреча «Вечер развлечений»;

с 16.00 до 20.00 - библиотека-филиал № 5 «Матроскин» (просп. Героев-североморцев, 27), праздник «Вечер неразгаданных тайн»;

с 17.00 до 20.00 - библиотека-филиал № 8 «Северное сияние» (ул. Морская, 5), праздник «Читаем вместе»;

с 16.00 до 18.00 - библиотека-филиал № 10 «Полярная сова» (пр-д Михаила Бабикова, 8), праздник «Библиотечный переполох»;

с 17.00 до 19.00 - модельная библиотека-филиал № 12 «Книжный Гольфстрим» (ул. Баумана, 24), праздник «В гостях у Забавушки»;

с 19.00 до 21.00 - модельная библиотека-филиал № 15 «Любимая» (пр-кт Ленина, 94), встреча «Из снега рожденные».

В Центральной городской библиотеке состоится акция «Библионочь — 2023». В филиалах пройдут тематические мероприятия на любой вкус. лекции, кинопоказы, мастер-классы по рукоделию, музыкальные выступления.

Расписание мероприятий:

21 апреля

с 18.00 до 22.0 - библиотека-филиал № 8 (ул. Свердлова, 8/6), интерактивная программа «Что книги делают в ночи?»;

с 14.00 до 22.00 - библиотека-филиал № 12 (ул. Молодёжная, 13, жилой район Росляково), день открытых дверей «Ночь настолок».

22 апреля

с 18.00 до 22.00 - модельная библиотека-филиал № 24 (ул. Шабалина, 59), интерактивная программа «Комикс-ночь»;

с 18.00 до 22.00 - библиотека-филиал № 6 (ул. Генерала Фролова, 4/6), интерактивная программа «Назад в прошлое»;

с 16.00 до 23.00 - Арт-библиотека (ул. Карла Маркса, 29), интерактивная программа «Ночь в Арт-библиотеке»;

с 18.00 до 22.00 - библиотека-филиал № 23 (пр-д Капитана Тарана, 14), интерактивная программа «Экотренды»;

с 16.00 до 22.00 - Центральная городская библиотека (просп. Кольский, 93), интерактивная программа «Знаем наших!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24845&page=1