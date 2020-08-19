21 августа пройдут публичные презентации проектов в сфере культуры и искусства претендующих на региональный грант

В Мурманской области продолжается конкурс на получение грантов на проекты в сфере культуры и искусства среди некоммерческих организаций. В финальный этап вышли 8 проектов.

21 августа в 17.30 в прямом эфире на платформе «Zoom» пройдет этап публичных презентаций – конкурсантам предстоит максимально ярко рассказать о своих проектах и их значении для региона, чтобы набрать дополнительные баллы на зрительском голосовании, которое пройдёт в рамках трансляции.

Победителя определят по сумме баллов, проставленных экспертами конкурса и зрителями. Присоединиться к онлайн-трансляции публичных презентаций конкурса могут все желающие, ссылка будет размещена 20 августа в группе регионального Министерства культуры «ВКонтакте» и на сайте.

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться в специальной форме до 17 часов 20 августа.

Подробности о конкурсе и имена финалистов размещены на странице https://culture.gov-murman.ru/grants/nko/jun-aug_2020/.

Как напоминает региональное Министерство культуры, в предыдущем этапе проекты оценивали федеральные эксперты. Победители конкурса грантов смогут получить до 1 млн рублей, проекты будут реализованы в регионе до конца 2020 года.