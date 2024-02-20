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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 16:30

21 февраля в Мурманске начинается солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области информирует, кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 15 марта с 11.18 по 13.06 местного времени. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 5 минут в сутки.

Телевизионный сигнал распространяется по стране через спутники связи, находящиеся на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приёмной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем, благодаря вращению Земли вокруг своей оси, космический аппарат уходит из-под «солнечной засветки».

Опыт эффективного применения цифровых технологий РТРС сводит воздействие интерференции к минимуму. Для особых случаев в пиковые моменты интерференции подготовлены альтернативные источники сигнала, на которые может быть переключена трансляция.

Полностью исключить воздействие Солнца на телевизионный и радиосигнал невозможно. Если в период интерференции «картинка» на экране «замерзает» или рассыпается, перезагрузите телевизор или приставку (выключите и через минуту включите). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить приём.

График возможных солнечных проявлений в эфире в Мурманске публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». 

График влияния солнечной интерференции

на приём телерадиоканалов в Мурманске

Программа

Период интерференции

Время интерференции

Цифровое эфирное вещание

Первый мультиплекс

Второй мультиплекс

 

   21 февраля - 15 марта

 

    с 11.18 по 13.06

Эфирное радиовещание

«Вести ФМ»

«Маяк»

«Радио России»

 

21 февраля - 15 марта

 

    с 11.18 по 13.06

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