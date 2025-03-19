21 марта мурманский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам оформления прав и совершения сделок с земельными участками

В пятницу, 21 марта, с 9.00 до 13.00 сотрудники Управления Росреестра по Мурманской области проведут расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав и совершения сделок в отношении земельных участков.

Государственные регистраторы прав расскажут, на что обратить особое внимание при покупке участка, почему важно установить границы участка и как это сделать, как оформить землю в собственность, и ответят на любые другие интересующие северян вопросы в сфере недвижимости.

Телефоны «горячей линии»:

в Мурманске - 8 (8152) 567- 001;

в Кандалакше - 8 (81533) 972- 80 (доб. 3300, 3301);

в Мончегорске - 8 (81536) 713- 20 (доб. 3550);

в Заполярном - 8 (81554) 632-71 (доб. 3701, 3703).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/