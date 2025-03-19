Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 16:00
21 марта мурманский Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам оформления прав и совершения сделок с земельными участками
В пятницу, 21 марта, с 9.00 до 13.00 сотрудники Управления Росреестра по Мурманской области проведут расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав и совершения сделок в отношении земельных участков.
Государственные регистраторы прав расскажут, на что обратить особое внимание при покупке участка, почему важно установить границы участка и как это сделать, как оформить землю в собственность, и ответят на любые другие интересующие северян вопросы в сфере недвижимости.
Телефоны «горячей линии»:
в Мурманске - 8 (8152) 567- 001;
в Кандалакше - 8 (81533) 972- 80 (доб. 3300, 3301);
в Мончегорске - 8 (81536) 713- 20 (доб. 3550);
в Заполярном - 8 (81554) 632-71 (доб. 3701, 3703).
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте