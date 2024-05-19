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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.24 16:00

21 мая состоится «горячая линия» по вопросам осуществления государственного земельного надзора

21 мая с 10.00 до 12.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведет «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода и проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного земельного надзора.

К какой категории риска относится мой земельный участок? Где посмотреть информацию, присвоена ли моему участку категория риска? Что изменится для меня, как землепользователя, после присвоения категории риска?

По телефону «горячей линии» северяне смогут получить ответы на эти вопросы, узнать о том, по каким критериям земельные участки относят к той или иной категории риска, возможно ли изменить присвоенную категорию риска, а также задать любые интересующие их вопросы и получить профессиональную консультацию у государственных земельных инспекторов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по «горячей линии» можно получить ответы на вопросы о том, как осуществляются профилактические мероприятия в рамках государственного земельного надзора; цели и особенности проведения профмероприятий; что делать, если вы получили уведомление о профилактическом визите или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства; могут ли быть приняты меры к контролируемым лицам по итогам проведения профилактического визита.

Телефон «горячей линии» 8(8152) 56-70-01 (добавочные: 3061, 3063, 3068).

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