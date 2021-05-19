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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.21 17:00

21 мая состоится Конференция предпринимателей Мурманской области

21 мая в столице Кольского Заполярья состоится масштабная Конференция предпринимателей Мурманской области. Организаторы мероприятия – региональное отделение крупнейшего предпринимательского сообщества «ОПОРА РОССИИ» при участии Мурманского регионального отделения «Деловая Россия» и Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Туризм, государственно-частное партнерство, частная медицина, госзакупки, женское предпринимательство, дополнительное образование: 6 секций конференции будут организованы на разных площадках в отеле Азимут, центре «Мой бизнес» и Мурманской научной библиотеке.

Участники конференции, приглашенные спикеры и представители власти обсудят вопросы, волнующие бизнес-сообщество Арктической зоны: государственную поддержку, последствия пандемии, создание новых форм сотрудничества и взаимодействия на Кольском полуострове.

На конференции соберутся активные представители малого и среднего предпринимательства региона, понимающие важность развития и поддержки местного бизнес-сообщества для стабильной и сильной экономики региона.

По итогам обсуждения будет создан проект резолюции для дальнейшей работы.

Бизнес-спикеры Валерий Домашенко, Андрей Назаров, Елена Пастернак расскажут о возможностях для повышения эффективности продаж. Юлия Приказчикова проведет воркшоп «Как вовлечь сотрудников в решение задач, стоящих перед компанией».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участие бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна регистрация по ссылке https://forms.gle/xk3apKZyWhQ2EwVB9.

Информация о мероприятии также публикуется в группе Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Подробная программа по ссылке.

 

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