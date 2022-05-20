21 мая в Мурманске состоится общегородской субботник по санитарной очистке берегов водоёмов

Большая уборка пройдёт во всех округах Мурманска. Начало – в 10 часов.

Ленинский округ – озеро Семёновское. Сбор участников на ул. Александрова, в районе поворота к Центру образования «Лапландия».

Октябрьский округ – озеро Среднее. Мурманчан ждут у дома №14 по ул. Мира (конечная остановка автобуса маршрута №29).

Первомайский округ – озеро Глубокое. Место встречи участников акции – остановка общественного транспорта «Улица Крупской» (площадка на разворотном кольце автобуса маршрута №5).

Все участники субботника будут обеспечены перчатками и мешками для сбора мусора, сообщает администрация города Мурманска.