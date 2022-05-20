Мурманская область. Арктика (16+)20.05.22 17:30
21 мая в Мурманске состоится общегородской субботник по санитарной очистке берегов водоёмов
Большая уборка пройдёт во всех округах Мурманска. Начало – в 10 часов.
Ленинский округ – озеро Семёновское. Сбор участников на ул. Александрова, в районе поворота к Центру образования «Лапландия».
Октябрьский округ – озеро Среднее. Мурманчан ждут у дома №14 по ул. Мира (конечная остановка автобуса маршрута №29).
Первомайский округ – озеро Глубокое. Место встречи участников акции – остановка общественного транспорта «Улица Крупской» (площадка на разворотном кольце автобуса маршрута №5).
Все участники субботника будут обеспечены перчатками и мешками для сбора мусора, сообщает администрация города Мурманска.
Комментарии
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Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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