21 мая в тринадцатый раз в России отметят День полярника

Центральным событием праздника в Москве станет официальное мероприятие, организованное Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников» (АСПОЛ).

Как напоминает пресс-служба ассоциации, памятная дата установлена указом Президента РФ № 502 от 21 мая 2013 года в знак признания заслуг отечественных полярников и приурочена ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 1» в 1937 году.

Российскую Арктику образуют территории десяти регионов. В состав Арктической зоны Российской Федерации входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская область. Общая площадь континентальной суши макрорегиона составляет более 2 млн квадратных километров.

Полярниками сегодня называют специалистов многих гражданских и военных профессий: учёных и строителей, лётчиков и моряков, врачей и учителей, инженеров и геологов, работающих на Крайнем Севере и на научных станциях в Антарктиде. Причастны к празднику также жители и коренные народы арктических регионов. День полярника является праздником 2,5 млн россиян и отмечается как на федеральном уровне, так и в регионах.

Торжественные мероприятия, посвященные памятной дате, состоятся 21 мая в Москве и соберут более 400 участников из двадцати субъектов страны. С приветственными словами к полярникам обратятся представители Совета Федерации, Государственной Думы, администрации президента, государственной комиссии по развитию Арктики, крупного бизнеса и научных кругов, а также действующие исследователи Арктики и Антарктики, ветераны-полярники, представители научных, образовательных и производственных организаций.

В составе официальных мероприятий Дня полярника — открытое заседание совета Ассоциации (в его состав входят руководители российских системообразующих компаний, научных и образовательных учреждений, государственные и общественные деятели); выступления представителей АСПОЛ с докладами о деятельности Ассоциации, работе региональных отделений и проектах Ассоциации; прямые включения с полярных станций, а также награждение представителей полярного сообщества.