21 октября в онлайн-формате стартуют X Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

Продолжается регистрация на X Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, которые в этом году пройдут в онлайн формате с 21 по 23 октября.

Программа включает пленарное заседание, консульский час и ряд тематических секций с привлечением представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, общественных организаций России и Норвегии.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, ключевыми темами для обсуждения в нынешнем году станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодежного и культурного взаимодействия, безопасности и истории арктических рубежей. Также будет организован онлайн мастер-класс по приготовлению блюд арктической кухни от российских поваров.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Министерства экономического развития региона.