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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.24 16:30

21 проект: определены победители конкурса «Губернаторский старт»

В ходе оперативного совещания первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко сообщила об итогах конкурса «Губернаторский старт». Так, в первом конкурсном отборе 2024 года поступило 186 заявок от физических лиц, самозанятых, предпринимателей и начинающих предпринимателей. В рамках конкурса, инициированного губернатором Андреем Чибисом, победителями признан 21 проект.

«Конкурс «Губернаторский старт» проявил себя одним из самых востребованных среди граждан и предпринимательского сообщества региона. За четыре года по итогам конкурсных отборов грант получили 127 заявителей на общую сумму 134,3 млн рублей. Заявки на первый конкурсный отбор в текущем году поступили практически из всех муниципальных образований», – отметила Оксана Демченко.

Подробнее о предоставлении поддержки и победителях рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Сумма гранта составляет до 1 млн рублей, для отдельных категорий заявителей – до 2 млн рублей, самозанятым – до 500 тысяч рублей. Так, финансирование до 2 млн рублей могут получить проекты, реализуемые на территории приграничных, удалённых населённых пунктов Мурманской области, в ЗАТО и моногородах, проекты реализуемые на Арктическом Гектаре, а также участниками специальной военной операции и членами их семей, проекты, направленные на привлечение к труду осужденных», – доложила министр.

Средства гранта можно расходовать на следующие направления:

  • аренда нежилых помещений или земельных участков;
  • приобретение основных средств (рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, оргтехника, предметы мебели, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы, превышающем 12 месяцев);
  • расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта;
  • ремонтные и строительно-монтажные работы (с предварительным расчётом-сметой).

Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от полной стоимости проекта для субъектов МСП и не менее 10% от полной стоимости проекта для самозанятых граждан.

Как отметила Светлана Панфилова, наибольшее количество заявок поступило на реализацию проектов в сфере отдыха и развлечений, также популярностью пользуются проекты в сфере предоставления различных услуг населению и производственные проекты в различных сферах от сувенирной продукции до производства пищевых продуктов.

В рамках первого конкурсного отбора было допущено 103 заявителя на общую сумму около 138 млн рублей.

Победителями признаны проекты, реализуемые в социальной сфере, в области спорта, отдыха и развлечений, проекты, реализуемые членами семей участников специальной военной операции и другие.

Ознакомиться с результатами конкурса можно официальном сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и оператора конкурса – Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, который отметил:

— Такая мера поддержки в нашем регионе появилась четыре года назад и уже доказала свою эффективность и популярность. У северян очень много идей, предложений и проектов, затрагивающих самые разные сферы повседневной жизни. Благодаря «Губернаторскому старту» инициативы людей стали воплощаться в жизнь. Причём проекты – победители направлены на улучшение и преображение территорий, создание более комфортных условий, появление новых и очень востребованных услуг, развитие туризма. Уверен, что при таком взаимовыгодном сотрудничестве власти и жителей Мурманская

 

Фото: https://gov-murman.ru

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