21 тема, разделенная на 6 разделов – стартовал конкурс «Храмы России»

В Мурманске торжественно открыт историко-литературно-краеведческий конкурс конкурс «Храмы России». В церемонии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Михаил Белошеев, вдова писателя В.С. Маслова – Валентина Устиновна Маслова, представители Министерства образования и науки Мурманской области, духовенства и Союза писателей России, учащиеся и преподаватели. К торжественной части в режиме видеоконференции присоединилась сенатор Татьяна Сахарова.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Дубовой отметил, что на протяжении многих лет этот конкурс объединяет всех, кто искренне любит свою малую Родину, гордится ее славной историей, победами и достижениями земляков:

— Отрадно, что в этот раз он посвящен 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, дате, которая имеет огромное значение для каждого жителя нашего региона. С первых дней Великой Отечественной войны Кольский полуостров стал ареной ожесточенных боев на суше, в море и воздухе. Самоотверженно северяне трудились и в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Победа была одержана ценой беспримерного героизма, невероятных усилий и невосполнимых потерь. И об этом нельзя забывать! Ведь знание истории Отечества начинается с изучения истории родного края.

Парламентарий поблагодарил всех, кто поддерживает инициативу проведения конкурса. Отдельную признательность он адресовал Валентине Масловой за помощь в сохранении памяти о знаменитом земляке – Виталии Семеновиче Маслове.

Михаил Белошеев, который является председателем жюри конкурса, напомнил, что особенностью конкурса является традиционный выезд победителей по историческим местам нашей области:

— В этот раз участникам будет предложена 21 тема, разделенная на 6 разделов – это события Великой Отечественной войны на Кольском полуострове, 35-летие вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, творчество наших земляков Николая Колычева, которому в этом году исполнилось бы 65 лет, и Дмитрия Коржова, который совсем недавно ушел из жизни, а также Кольское Заполярье и творчество Александра Сергеевича Пушкина.

Конкурс пройдёт в три этапа – школьный, муниципальный и региональный. Результаты будут подведены в День славянской письменности и культуры, 24 мая.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/483/ru919013a4o4zneb3c252mc6so9qy48k.JPG